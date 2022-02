Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Yémen: le médiateur de l'ONU Jamal Benomar a donné sa démission

Le médiateur de l'ONU au Yémen Jamal Benomar a donné sa démission, a indiqué mercredi un responsable de l'ONU, alors qu'une coalition emmenée par l'Arabie saoudite bombarde des positions des rebelles chiites Houthis depuis plus de trois semaines. M. Benomar "a indiqué sa volonté de quitter son poste" de conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon pour le Yémen, a déclaré à l'AFP ce responsable sous couvert de l'anonymat. Le même responsable a indiqué que parmi les successeurs probables de M. Benomar figure en particulier l'actuel chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola, le Mauritanien Ismaïl Ould Cheikh Ahmed. M. Benomar, un diplomate marocain de 58 ans, avait été nommé officiellement à son poste par M. Ban en août 2012. Il avait mené en vain une médiation entre les protagonistes de la crise yéménite après la chute de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh sous la pression de la rue. Cette crise s'est transformée ces derniers mois en guerre ouverte entre le gouvernement internationalement reconnu du président Abd Rabbo Mansour Hadi, réfugié en Arabie saoudite, et les miliciens chiites Houtis soutenus par l'Iran qui contrôlent la majeure partie du pays. Selon des diplomates, M. Benomar était vivement critiqué depuis quelques semaines par les partisans de M. Hadi et par leurs alliés du Conseil de coopération du Golfe, notamment l'Arabie saoudite. Ceux-ci ont lancé il y a trois semaines une opération militaire marquée par de nombreux raids aériens contre les positions des Houthis. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait renouvelé mardi sa confiance en M. Benomar et adopté une résolution qui somme les Houtis de quitter le pouvoir et leurs impose un embargo sur les armes et des sanctions.

