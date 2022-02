Paris (AFP). Alcatel et Nokia annoncent leur fusion, le groupe sera basé en Finlande

Les équipementiers en télécommunication Alcatel-Lucent et Nokia ont annoncé mercredi avoir trouvé un accord permettant le lancement d'une offre publique d'échange du groupe finlandais sur son concurrent français au premier semestre 2016. Le rapprochement de ces anciennes stars déchues des nouvelles technologies doit donner naissance à un champion européen capable de rivaliser avec le suédois Ericsson ou la nouvelle concurrence chinoise. Nokia offre 0,55 de ses propres actions pour chaque action Alcatel-Lucent, valorisant le groupe français 15,6 milliards d'euros, ont précisé les deux entreprises dans un communiqué commun. Cette parité offre une prime de 28% aux actionnaires d'Alcatel par rapport au cours moyen de leur titre pendant les trois derniers mois. L'offre, qui ne prévoit pas de composante en "cash", était toutefois mal accueillie à la Bourse de Paris où le titre Alcatel-Lucent chutait dans les premiers échanges. Au terme de la transaction, les actionnaires de Nokia détiendront deux tiers du capital du groupe fusionné et ceux d'Alcatel, le tiers restant. Le nouveau groupe s'appellera Nokia, sera basé en Finlande et dirigé par les actuels patrons de l'équipementier finlandais: Risto Siilasmaa conservera son poste de président du conseil d'administration, tandis que Rajeev Suri restera directeur général. Les représentants d'Alcatel-Lucent disposeront de trois sièges sur neuf ou dix au conseil d'administration, dont celui de vice-président. Le futur ensemble s'est fixé pour objectif de réaliser 900 millions d'euros d'économies sur ses coûts d'ici 2019. Il espère aussi réduire ses frais financiers de 200 millions dès 2017. L'objectif d'économies sur les coûts devra être atteint sans suppression d'emplois supplémentaires à l'issue des restructurations en cours dans le groupe français, ont ajouté les deux sociétés. Alcatel-Lucent avait planifié 10.000 suppressions de postes en octobre 2013, dont 600 en France, dans le cadre de son plan stratégique "Shift 2013-2015". Le groupe compte aujourd'hui 53.000 salariés dans le monde, dont 8.000 en France, tandis que Nokia emploi 55.000 personnes. - Contreparties en France - L'équipementier finlandais a consenti plusieurs contreparties financière et en termes d'emplois en France, en particulier l'embauche de "500 chercheurs de plus" pour "investir dans la 5G" (la téléphonie de nouvelle génération). Nokia va ainsi "augmenter les activités de R&D de 25%" dans l'Hexagone, a précisé le patron d'Alcatel-Lucent, Michel Combes, sur BFM Business. "C'est un des points que j'ai longuement discuté avec [le ministre de l'Economie] Emmanuel Macron et le Président de la République", a-t-il ajouté, au lendemain de sa réception à l'Elysée par François Hollande, en compagnie de M. Suri. "C'est la première fois qu'Alcatel Lucent se remet à embaucher en R&D en France", a-t-il insisté, en soulignant que "le pilotage des capacités d'innovation et de recherche au plan mondial pour le nouveau groupe sera fait depuis la France". Selon leur communiqué, les deux entreprises prévoient de disposer de "centres majeurs de R&D en France et dans plusieurs autres pays, dont l'Allemagne, les Etats-Unis et la Chine". Selon M. Combes, Nokia s'est aussi engagé à "financer l'écosystème numérique français", avec un "fonds de financement des startups de 100 millions d'euros", auxquels s'ajouteront "plus de 20 millions d'euros par an" destinés au "milieu académique, universitaire" et à des "plateformes technologiques permettant aux entreprises de tester leurs nouveaux produits" Nokia a par ailleurs indiqué examiner "les options stratégiques" à sa disposition pour son activité de cartographie HERE, ouvrant la voie à une cession, même si la décision finale n'a pas été prise. Le groupe finlandais a suspendu son programme de rachats d'actions, mais décidé de maintenir le versement à ses actionnaires du dividende prévu au titre de l'exercice 2014. A la Bourse de Paris, le titre Alcatel-Lucent plongeait de 11,6% à 09H15 (07H15 GMT), à 3,96 euros, après avoir bondi de 11% la veille.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire