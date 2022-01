Paris (AFP). Régionales en Paca : J-M. Le Pen adoube sa petite-fille

Jean-Marie Le Pen, brouillé avec sa fille Marine, évoque dans le JDD pour la première fois la possibilité de ne pas être tête de liste FN aux régionales et "ne voit que Marion" Maréchal-Le Pen pour le remplacer. Le président d'honneur du Front national a annoncé vendredi qu'il maintenait sa volonté d'être candidat en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) aux régionales de décembre, en dépit de l'opposition de sa fille. Parlant d'une "crise sans précédent", la présidente du parti, Marine Le Pen, a décidé de s'opposer à cette candidature à la suite de nouveaux propos polémiques de son père sur RMC et dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. La question sera soumise à un bureau politique le 17 avril. Dans des déclarations au Journal du dimanche, Jean-Marie Le Pen, envisage la possibilité de ne pas conduire la liste FN en Paca. Il précise qu'il fera connaître sa position lundi. "Si je n'étais pas candidat, je ne vois que Marion. Il n'y a aucune autre personnalité qui ait autant de notoriété et de particularité au sein du Front national pour cette région", dit le cofondateur du Front national à propos de sa petite-fille et députée FN du Vaucluse. Jeudi, le secrétaire général du FN, Nicolas Bay, un proche de Marine Le Pen, a estimé que Jean-Marie Le Pen n'était pas "la meilleure locomotive" pour conduire la liste FN aux régionales, et que Marion Maréchal-Le Pen aurait "une légitimité certaine" à le faire.

