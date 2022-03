L'hôtel français le plus romantique est le Tiara Yaktsa

- Les dix hôtels romantiques recommandés par les voyageurs :

1. L'hôtel Tiara Yaktsa, Cannes (Alpes-Maritimes)

2. Seven hôtel, Paris

3. Secret de Paris, Paris

4. Château de Marcay, Chinon (Indre-et-Loire)

5. Hôtel Le petit Paris, Paris

6. L'agapa, Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)

7. One by the Five, Paris

8. L'auberge du Paradis, Saint-Amour Bellevue (Saône-et-Loire)

9. Le Fabe hôtel, Paris

10. L'apostrophe, Paris

Pour établir ce classement, le site Tripadvisor s'est basé sur les 40 millions de commentaires laissés par ses 50 millions de visiteurs mensuels sur les 450.000 établissements référencés.



(Relaxnews)