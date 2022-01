Mexico (AFP). Accord entre une Française et son ex-époux mexicain sur la garde des enfants

La Française Maude Versini et son ex-époux mexicain Arturo Montiel, ex-gouverneur de l'Etat de Mexico, sont parvenus à un accord sur la garde de leurs enfants, mettant fin à un conflit de trois ans devant les tribunaux qui menaçait de déborder sur le plan diplomatique. Le protocole d'accord, signé samedi soir devant un juge du tribunal de Lerma, dans l'Etat de Mexico (centre), prévoit que la Française abandonne toutes ses poursuites judiciaires contre Arturo Montiel, ex-mentor politique de l'actuel président mexicain Enrique Pena Nieto, contre la possibilité pour elle de faire venir ses trois enfants en France sept semaines par an. "Nous avons signé cet accord hier soir où finalement je lâche beaucoup, beaucoup trop à mon goût, mais je n'ai pas eu trop le choix", a dit Maude Versini à l'AFP dimanche soir, avant de rentrer à Paris après une semaine de vacances de Pâques passée avec ses enfants dans l'Etat de Mexico. "J'abandonne donc toutes ces poursuites en France et au Mexique et j'aurai en contrepartie sept semaines de vacances par an en France", a-t-elle précisé. Cet accord met fin à un conflit qui risquait de nouveau, après l'affaire Florence Cassez, de créer des tensions entre la France et le Mexique. L'affaire Versini avait été évoquée en privé par les présidents mexicain et français durant la visite de François Hollande au Mexique en avril 2014. Le soulagement commun devrait prévaloir au niveau diplomatique alors que le président mexicain est prévu pour être un invité d'honneur lors des cérémonies de la fête nationale française, le 14 juillet 2015. Les trois enfants du mariage de Maude Versini et d'Arturo Montiel, les jumeaux Adrian et Sofia aujourd'hui âgés de 11 ans et Alexi, 9 ans et demi, étaient retenus depuis janvier 2012 par leur père au Mexique. La Française avait épousé M. Montiel en 2002 et le couple avait divorcé en 2007. - Reconstruire une relation 'piétinée' - La justice mexicaine avait attribué dans un premier temps la garde des enfants à la mère. Mais ils avaient été retenus par leur père après un voyage au Mexique en décembre 2011. Plusieurs péripéties judiciaires avaient permis au père de garder les enfants au Mexique. Ancien candidat à la présidence de la République, Arturo Montiel est resté à 71 ans un personnage influent du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), revenu au pouvoir au Mexique en décembre 2012. Deux décisions ont toutefois pu le convaincre d'accepter un accord avec son ex-épouse : la justice française a lancé en mai 2014 un mandat d'arrêt international contre lui et le mois dernier la Commission interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH) a demandé au Mexique la mise en place "immédiate" d'un système de visite pour Maude Versini. Le premier retour en France des trois enfants depuis décembre 2011 est prévu le 1er juillet prochain. "Mon espoir c'est qu'en fait les enfants, un peu plus grands, disent à leur père : Papa, on veut rentrer avec maman", a dit Maude Versini avant de prendre l'avion du retour pour Paris, accompagnée de sa mère et de ses deux filles d'un second mariage, Tara, six ans et demi, et Laura, six mois. La Française, âgée de 41 ans a reconnu que sa nouvelle vie avec son second mari, Philippe Landry, 38 ans, a pesé dans sa décision. Selon elle, l'accord passé, "ce n'est pas grand chose, ça me semble peu. Mais je pense que c'est un premier pas et c'est surtout essentiel pour que je puisse d'ores et déjà reconstruire avec mes enfants une relation qui a été très endommagée, très piétinée". Le conflit entre Mme Versini et M. Montiel va toutefois avoir une suite devant les tribunaux des Etats-Unis sur une question qui n'a pas donné lieu à un accord : la Française va y demander que son ex-époux prenne en charge tous les frais judiciaires occasionnés par l'affaire depuis trois ans.

