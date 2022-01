Le Bourget (France) (AFP). Boubakeur veut doubler le nombre de mosquées en France d'ici deux ans

Le président du Conseil français du culte musulman, Dalil Boubakeur, a appelé samedi à doubler le nombre de mosquées d'ici deux ans pour pallier le manque de lieux de culte pour les millions de musulmans français. "Nous avons 2.200 mosquées. Il en faut le double d'ici deux ans", a souhaité M. Boubakeur, qui est également recteur de la mosquée de Paris, lors du Rassemblement annuel des musulmans de France, organisé par l'Union des organisations islamiques de France (UOIF) au Bourget. Pour les "7 millions de musulmans" de France, les mosquées actuelles "ne suffisent pas", a souligné le président du CFCM. Les estimations du nombre de musulmans en France varient de 4 à 5 millions. "Il y a beaucoup de salles de prières, de mosquées inachevées, et il y a beaucoup de mosquées qui ne sont pas construites, je pense qu'il faut le double de mosquées", a-t-il insisté. Le président du CFCM n'a pas précisé comment ces constructions pourraient être financées, un sujet sensible alors que le gouvernement cherche à éviter leur financement par des Etats étrangers. "Il faut que le nombre de mosquées reflète le nombre de musulmans () Nous avons le droit de construire des mosquées, (le droit) que les maires ne s'y opposent pas", a précisé son hôte, le président de l'UOIF, Amar Lasfar. "Il y a de moins en moins de maires qui s'opposent systématiquement à la construction de mosquées", s'est-il toutefois réjoui. M. Boubakeur a également insisté sur la nécessaire formation des imams, annonçant avoir bon espoir d'aboutir bientôt à un accord avec "certaines universités parisiennes" pour le volet non-religieux de cette formation. Ces cours auraient pour objectif "de transmettre des connaissances de la France, de la loi, des traditions françaises à nos imams, pour qu'ils aient une formation complète, religieuse et républicaine", a-t-il ajouté. "Nous avons besoin d'une formation religieuse soutenue, acceptée et reconnue et nous devons faire tout pour que nos imams soient des modèles de paix et soient des modèles qui animent nos mosquées, qui sont des lieux de paix", a déclaré le président de l'instance qui représente le culte musulman en France.

