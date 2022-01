Sortir dans le Calvados : mardi 7 avril

Après le triomphe de son dernier album qui s'est classé en tête des charts, Keen'v est de retour sur scène pour une tournée de 20 dates à travers toute la France. Il fait étape au Zénith de Caen ce jeudi, accompagné par Makassy en première partie de soirée. C'est jeudi soir à partir de 20h, comptez entre 30 et 34€ l'entrée.



La Nuit du Jeu c'est ce jeudi au Cargö à Caen. Au programme de cette 3e édition, placée sous la haute-protection de super-héros, des jeux de cartes, de plateaux, de rôles, des jeux en bois ou des jeux surdimensionnés. Rendez-vous à partir de 20h au Cargö. L'entrée est gratuite.



Au Zénith de Caen, assistez également au spectacle de Florence Foresti. C'est vendredi et samedi à 20h. L'entrée varie entre 35 et 59€.