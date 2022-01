Toulouse (AFP). Le maire UMP de Tarbes mis en examen pour des délits de corruption

Le maire UMP de Tarbes, Gérard Trémège, a été mis en examen jeudi à Pau "pour prise illégale d'intérêt", "favoritisme" et "trafic d'influence passif", dans le cadre d'une enquête sur l'octroi de marchés publics et la revente par la municipalité de terrains et bâtiments. M. Trémège dirige depuis quatorze ans la ville de Tarbes (42.000 habitants, Hautes-Pyrénées), à 155 km au sud-ouest de Toulouse. Ancien député UDF, ex-président des chambres de commerce et d?industrie françaises, M. Trémège est actuellement conseiller régional UMP de Midi-Pyrénées. Mardi matin, l'édile de 70 ans avait été interpellé chez lui et immédiatement placé en garde à vue, alors qu'une perquisition était menée à son domicile en présence d'une juge d'instruction de Pau. M. Trémège "est très en colère du traitement qui lui a été infligé - 48 heures de garde à vue - et conteste tout", a indiqué jeudi son avocat parisien Me Didier Seban à une correspondante de l'AFP à Pau. La compagne du maire, Isabelle Bonis, directrice de la Société d'économie mixte de construction de la ville, a elle aussi été mise en examen, pour "recel de prise illégale d'intérêt". La justice s'intéresse notamment aux conditions dans lesquelles une maison avait été vendue en 2005 par la mairie à un tout petit prix - 15.000 euros - puis revendue 450.000 euros, sept ans plus tard. En février 2014, lors d'une conférence de presse, M. Trémège avait assuré que cette maison n'était qu'"une ruine", "insalubre", quand elle avait été vendue à bas prix à une société civile immobilière dont Isabelle Bonis était actionnaire. Mme Bonis - en sa qualité d'architecte - en avait fait "une superbe maison", selon lui, en réalisant "plus de 200.000 euros de travaux". Alors que le site d'informations Mediapart titrait en février 2014 sur "l'immobilier très familial du maire de Tarbes", ce dernier s'était vivement défendu devant la presse locale, en détaillant chaque opération suspecte. Il avait cependant admis avoir "manqué de clairvoyance" en participant, notamment, au vote d'attribution d'un terrain dont l'un des acquéreurs était son propre fils. - 'Pas de système Trémège' - Réélu maire du chef-lieu des Hautes-Pyrénées l'an dernier, M. Trémège aura souvent invoqué un "complot politicien", en mettant en cause son vieil adversaire politique Jean Glavany (PS) ainsi que le préfet. "Quand on ne peut pas battre un homme (aux élections), on essaye de l?abattre", disait-il. Selon son avocat, il reconnaît aujourd'hui "des erreurs possibles dans la passation de marchés publics" mais "nie toute volonté de +système Trémège+" dans ce dossier, portant notamment sur des transformations de zone à caractère industriel en zone d'habitation. Le maire conteste notamment avoir reçu des cadeaux ou des voyages en échange de marchés ou de faveurs, et va faire appel de sa mise en examen et de son contrôle judiciaire, a annoncé son défenseur. Depuis 2013, des enquêteurs de la gendarmerie de Toulouse, spécialistes des investigations financières, auront pris le temps d'éplucher les cessions de nombreuses parcelles opérées par la ville. Et cette semaine, quatre responsables administratifs de la mairie ont également été mis en examen pour favoritisme, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence. L'adjoint aux travaux, Michel Forget, et l'ancien directeur général des services, Michel Caillaud, sont poursuivis, tout comme l'architecte Joris Ducastaing qui aurait pu bénéficier de "favoritisme" dans l'attribution de marchés. Comme les autres mis en cause, M. Trémège a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, une mesure "qui ne l'empêche pas d'exercer son mandat de maire", souligne Me Seban.

