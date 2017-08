Les Grandes Voiles du Havre 2017 : guide pratique

Les Grandes Voiles au Havre (Seine-Maritime) c'est du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre 2017. L'événement rassemble les trente plus grands voiliers du monde. Des milliers de visiteurs sont attendus. Guide pratique pour ne pas se perdre pendant ces Grandes Voiles.

Ces Grandes Voiles du Havre 2017 nécessitent forcément une sécurité particulière. L'événement va attirer sur quatre jours des milliers de visiteurs autour des bassins Paul Vatine, Vauban et de l'Eure. C'est en entrée de ville dans le quartier des Docks.

• Circulation et stationnement :



À partir du 29 août en fin d'après-midi jusqu'au lundi 4 septembre, la circulation est perturbée autour du centre commercial des Docks (même si ce dernier reste ouvert). Plus de voiture sur une grande partie du quai Frissard, sur la rue Jean Maurel (au bout du bassin Vatine) et sur la rue Bellot qui mène à SciencesPo.

Pour vous garer, l'ensemble des parkings restent à votre disposition, à l'exception du parking quai de la Martinique (au bout du bassin Vatine). Pour les campings cars, il y a un espace réservé sur le champ de foire (entre la gare et l'université).

Si vous êtes piéton, il y a 5 points d'entrée pour accéder au site : depuis les quais des Antilles, de la réunion et Frissard ainsi que depuis la rue Bellot.

• La sécurité :



Le site est fermé physiquement à la circulation des véhicules et l'accès des piétons est possible en cinq endroits (voir ci-dessus) avec des contrôles aléatoires. Les contrôles seront systématiques pour monter à bord des navires et pour accéder au village de la mer (au Magic Mirrors). Le centre commercial des Docks comme indiqué ci-dessus reste ouvert et renforcera la sécurité à ses entrées. Enfin, une surveillance du site sera effectuée 24h sur 24 par des agents de sécurité et des moyens de vidéoprotection.

• Le défilé des équipages, le vendredi 1er septembre à 16h :



La circulation sera interdite pont Jean-Jacques Rousseau (en face de la CCI) et rue Marceau à partir de 15h30 et jusqu'à la fin de la parade. Le parking des Docks Vauban reste ouvert au public mais les sorties seront interdites le temps du défilé (soit environ une heure).

• Le feu d'artifice du 2 septembre :



Il sera tiré depuis le bassin de l'Eure à partir de 22h30, toute la zone sera évidemment sécurisée pour le public. Il pourra prendre place tout autour de ce bassin de l'Eure.

• Parade des grands voiliers le dimanche 3 septembre :



Les voiliers quitteront leurs bassins à partir de 8h00. Ils passeront devant le quai Southampton qui sera pour l'occasion coupé à la circulation. Les voiliers paraderont ensuite en face de la plage. Durant la parade, l'accès aux falaises sera interdit (le même dispositif qu'à la Transat Jacques Vabre). L'accès aux digues Nord et Augustin Normand sera contrôlé en raison de leurs capacités limitées.

La navigation commerciale sera interrompue aux digues du port historique de 8h15 à 10h30.

Les passages en sortie et entrée du port de plaisance seront possibles avant 8h00 et après 10h30.

