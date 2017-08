A Rouen, un robot humanoïde vous accueille à l'agence du réseau Astuce

Framboisine, c'est un robot humanoïde qui accueille les usagers du réseau Astuce à Rouen (Seine-Maritime). Depuis ce lundi 28 août 2017, elle renseigne et informe les clients sur les différents abonnements et tarifs.

Pour beaucoup, c'est l'un des passages obligés de la rentrée : prendre un abonnement aux transports en commun. Cette année à Rouen (Seine-Maritime), il y a un peu plus d'animation à l'agence du réseau Astuce grâce à Framboisine, un robot humanoïde destiné à accueillir et conseiller les usagers. "Framboisine est complémentaire de nos agents, elle délivre des informations basiques à nos clients", explique Maryline Dereume, responsable commerciale du réseau Astuce.

Ludique

"Elle nous explique comment faire, c'est bien pratique", raconte Coralie, venue pour créer sa carte Astuce. "C'est sympa, ça attire pas mal de gens et puis, il est sympa ce petit robot", poursuit Elias. Framboisine est aux couleurs du réseau Astuce: blanc et rose. Comment créer sa carte, quel abonnement est le mieux adapté à vos besoins, Framboisine répond à vos questions, "et cela évite aux gens de faire la queue", indique Maryline Dereume.

C'est la start-up rouannaise Event Bots qui a développé ce concept. Framboisine accueillera les usages du réseau Astuce jusqu'à la fin du mois.

