2018/2019 : un jubilé pour les 160 ans de mariage des Saints Louis et Zélie Martin

L'évêque du diocèse de Séez (Orne), Monseigneur Jacques Habert, a annoncé à la basilique d'Alençon, mardi 15 août 2017, l'ouverture d'une "année jubilaire", à l'occasion des 160 ans du mariage de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Ils ont été canonisés par Rome il y a deux ans.

Mardi 15 août 2017, en la basilique d'Alençon (Orne), à l'occasion de L'Assomption, Monseigneur Jacques Habert, Évêque du diocèse de Séez, a annoncé l'ouverture d'une année jubilaire à l'occasion du 160e anniversaire de mariage des Saints époux Louis et Zélie Martin. Ils sont les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux, canonisés en octobre 2015.

Un jubilé ?

Dans l'Église catholique, un jubilé est une grande fête qui célèbre un événement, un anniversaire particulier. C'est le Pape Boniface VIII qui a inauguré le premier jubilé de l'histoire en l'an 1300. Celui à Alençon débutera le 7 juillet 2018, pour s'achever le 14 juillet 2019.

Les époux Martin

Alençon est le lieu de mariage des saints Louis et Zélie Martin. Après s'être rencontrés à Alençon (sur le Pont de Sarthe) au printemps 1858, ils se sont mariés à l'hôtel de ville le 12 juillet suivant à 22 heures, et deux heures plus tard à l'église Notre-Dame (devenue basilique).

Ils ont été un exemple, tout particulièrement pour les couples et les familles d'aujourd'hui.

Ecoutez le père Jean-Marie Simar, Recteur du sanctuaire d'Alençon:

Au-delà de l'aspect strictement religieux, la maison des époux Martin à Alençon est l'un des sites les plus visités de l'Orne. Elle attire les pèlerins et les touristes venus du monde entier. Pour les accueillir, un ermitage est en travaux de restauration, près de la basilique. Son ouverture pourrait coïncider avec le jubilé.

Religion, mais aussi tourisme

Ce jubilé va permettre de faire connaître de par le monde les saints Louis et Zélie, et leur message. Bien qu'ils soient les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux, la plus grande sainte des temps moderne … eux ne sont que très peu connus.

La ville d'Alençon, l'office de tourisme, les commerçants vont aussi être associés à l'événement, dont le programme détaillé sera dévoilé d'ici à l'automne prochain. Déjà deux logos, l'un pour l'aspect religieux, l'autre plus généraliste, ont été dévoilés.

