Mondiaux d'athlétisme. Baptême du feu pour Maeva Danois à Londres

La pépite d'Hérouville Saint-Clair (Calvados), Maëva Danois, se lance, mercredi 9 août 2017, sur 3 000m steeple aux Mondiaux d'athlétisme de Londres. Le point sur ses chances de qualification.

Licenciée à l'Entente Mondeville-Hérouville (Calvados), Maëva Danois entre dans le grand bain des mondiaux d'athlétisme, à Londres, mercredi 9 août 2017. Âgée de 24 ans, la native de Caen participe à ses premiers championnats du monde, après avoir été sacrée championne de France du 3 000m steeple à la mi-juillet 2017. Elle avait également arraché une médaille de bronze sur 1 500m.

Tâche difficile

Dans la capitale britannique, sa course partira à 20h05. Elle est inscrite sur la première série et pour se qualifier en final, elle doit terminer dans les trois premières, ou finir à l'un des six meilleurs temps suivants, toutes séries confondues. Mais la tâche ne sera pas simple pour elle, dont le record personnel sur la distance est établi à 9'40''.

Elle croisera notamment au départ l'Éthiopienne Sofia Assefa (5e aux derniers JO, 9'17''), la Kényane Purity Kirui (9'22'' à Shanghai en 2016) ou encore l'Américaine Collen Quigley qui vient de courir en 9'25'' aux derniers championnats des États-Unis en juin 2017. La finale du 3 000 mètres steeple femme est programmée à 22h25 ce vendredi 11 août 2017.

