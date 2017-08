Athlétisme: le Kényan Geoffrey Kipkorir Kirui sacré sur le marathon aux Mondiaux

Le Kényan Geoffrey Kipkorir Kirui a poursuivi la longue tradition victorieuse de son pays en décrochant dimanche le titre de champion du monde 2017 du marathon, dans les rues de Londres.

En 2 h 08 min 27 sec, Kirui est devenu le cinquième Kenyan à remporter ce titre, et a devancé l'Ethiopien Tamirat Tola (2:09.49) et le Tanzanien Alphonce Felix Simbu (2:09.51).

Le premier Européen échoue non loin du podium, le Britannique Callum Hawkins, poussé par son public, terminant 4e (2:10.17) d'une course qui s'est décantée dans les six derniers kilomètres.

Kirui et Tola ont longtemps offert un joli mano à mano, détachés ensemble avant même le 30e kilomètre. Les deux hommes ont fait cause commune pour creuser l'écart sur la meute des poursuivants, avant que Kirui ne trouve les ressources pour s'échapper après le 35e km.

