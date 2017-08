Football : Un tournoi révélateur de talents à Petit-Quevilly

Du jeudi 17 au samedi 19 août 2017, le stade Lozai de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) accueille le Tournoi national U17 ans "Mahmoud Tiarci". Trois jours de rencontres entre 12 centres de formations qui ont souvent consacré des stars du ballon rond.

La 20e édition du Tournoi national U17 ans "Mahmoud Tiarci" se tient durant trois jours, du jeudi 17 au samedi 19 août 2017. Sur le stade Lozai de Petit-Quevilly (Seine-Maritime), 11 centres de formations venus de toute la France et un centre marocain vont s'affronter. Un rendez-vous important pour les équipes conviées à une semaine de la reprise du championnat et qui permet de d'évaluer son niveau de jeu. Des clubs tel que le Paris-Saint-Germain, Monaco, Marseille ou encore Nice ont déjà pris part à ce tournoi. Depuis sa création il y a 20 ans, les organisateurs font face à de nombreuses demandes de la part des clubs professionnels. Mais pour Clément Lefebvre, responsable du projet, "la sélection devient de plus en plus simple car on reprend le plateau de la saison précédente".

Cette année, et seulement pour la seconde fois depuis sa création, le tournoi s'ouvre à une équipe étrangère. L'académie Mohammed VI de Rabba vient du Maroc pour se confronter aux clubs français. Une opportunité de "donner une image de marque et une notoriété à notre tournoi". Le club marocain est aussi là pour permettre aux spectateurs et aux joueurs de découvrir "un autre type de jeu et de niveau de jeu", selon Clément Lefebvre.



Un tournoi qui a vu passer des stars

Ce tournoi prestigieux a vu de nombreuses stars du ballon rond fouler ses pelouses. Certaines pépites du football français et international ont brillé sur les terrains du stade Lozai avant de percer au plus haut niveau. Récemment, Kingsley Coman, du Bayern Munich et international français, Adrien Rabiot du Paris-Saint-Germain et lui aussi international français ou encore Yassine Benzia, attaquant de Lille et international algérien ont participé au tournoi. L'année dernière, un certain Kylian Mbappé terminait deuxième avec les jeunes de l'AS Monaco, avant d'exploser chez les professionnels et de devenir l'un des joueurs les plus courtisés de la planète.

Avec 250 jeunes sur trois jours, le tournoi est une pépinière de talents, et pour Clément Lefebvre,"d'ici trois ou quatre ans, je suis sûr que si on reprend la liste des effectifs de ce tournoi nous retrouverons deux trois joueurs prestigieux". Écoutez-le.

Du jeudi 17 au samedi 20 août 2017 au stade Lozai, 2 Rue Porte de Diane 76143 Petit Quevilly. Entrée gratuite.