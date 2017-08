L'Agenda en Normandie : jeudi 13 juillet

Tout l'été, vos idées de sorties en Normandie :

Dans le cadre des estivales hippodrome, assistez à la séance dédicace de Denitsa Ikonomova à Cabourg ce vendredi 14 juillet 2017. Retrouvez la lauréate des 3 dernières éditions de l'émission Danse avec les stars.

Cet été emmenez vos enfants s'amuser au parc de loisirs l'Ange Michel à Saint Martin de Landelles, à 30min du Mont Saint Michel, 1h15 de Caen avec de nombreuses attractions, au coeur de la nature, pour toute la famille. Découvrez Tornado, Aquasplash, déferlante, les chaises volantes, les luges d'été ou encore le karting, plus d'infos sur angemichel.com. C'est ouvert tout l'été de 10h30 à 19h.

Les 24h de voitures à pédales à Vimoutiers samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017. Une trentaine d'équipages, venus de nombreux départements français, participent à cette épreuve à la fois sportive et festive. Les coureurs sont déguisés, les carrosseries ont toutes un style bien particulier. Le coup d'envoi est donné par le maire à 16h précises le samedi, et c'est parti pour 24h et 1 minute.