Pénurie d'essence : suivez l'évolution de la situation en temps réel en Normandie

La grève des transporteurs de matières dangereuses impacte l'approvisionnement en essence de certaines stations-service en Normandie. Suivez l'évolution de la situation en temps réel grâce au site et à l'application Essence.

Quelques stations en pénurie totale. D'autres en pénurie partielle. En Normandie, les premiers effets de la grève des transporteurs de matières dangereuses (carburants, gaz, produits chimiques...) commencent à se faire sentir.

À ce jour et cette heure, mardi 30 mai 2017, 14h30, une station à Touques (Calvados) et une autre à Évreux (Eure) sont en pénurie totale selon le site et l'application Essence. Selon cette source toujours, une petite dizaine d'autres stations-service est impactée plus légèrement.

Pour suivre l'évolution de la situation, consulter leur carte, actualisée en temps réel :