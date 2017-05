En Seine-Maritime, un magasin où tout est gratuit

Du lundi 29 mai au jeudi 1er juin 2017, le centre social Espace arc en ciel à Bolbec (Seine-Maritime) propose un "magasin pour rien". Des objets ont été collectés pendant plusieurs mois, ils sont maintenant proposés gratuitement à qui en veut.

C'est la 6ème édition de ce "magasin pour rien". Ça ressemble à une foire à tout, mais tout est gratuit. C'est organisé par le centre social Espace arc en ciel de Bolbec avec un objectif principal : créer du lien social. D'ailleurs, chaque personne ne peut repartir qu'avec trois objets.

Le magasin pour rien est installé dans les locaux du centre social au coeur du quartier du Champ des oiseaux (ancienne cité ouvrière). L'essentiel pour Espace arc en ciel est de provoquer des rencontres entre les habitants du quartier et même avec les personnes extérieures.

Tout est gratuit

Le principe est simple. En début d'année, ceux qui voulaient se débarrasser d'un objet ont fait un don. Du 29 mai au 1er juin 2017, ces objets sont proposés gratuitement et c'est évidemment ouvert à tous. À vous de chiner, entre la vaisselle, les objets de déco, le petit électro-ménager, les vêtements et même les livres. Et vous l'aurez compris, chiner en discutant.

Magasin pour rien – du lundi 29 mai au jeudi 1er juin 2017 – 14h00 à 18h00 – à la Maison du Champ des Oiseaux (impasse des passereaux à Bolbec) - GRATUIT (dans la limite de trois objets par personne)