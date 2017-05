L'Agenda en Normandie : mercredi 24 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Ce samedi 27 mai 2017 c'est la Fête du Mascaret sur la pointe du Grouin à Vains de 16h00 à 22h00. Venez observer la vague recouvrir la baie du mont st Michel sur l'un des plus beau site de la baie! Passage de la vague vers 20h00… Buvette et restauration sur place. Concert Gratuit en plein air avec le groupe Superdope.

La société hippique de Brécey organise, le samedi 27 et dimanche 28 mai, un concours hippique professionnels/amateurs qui fait partie d'un challenge avec les SHR de La-Haye-Pesnel et Sartilly appelé " La tournée des crampons ". Ce challenge est mis en place depuis l'année dernière pour apporter une dynamique à ces concours locaux, très ancrés dans le paysage du Sud-Manche.

CALVADOS

Le comité des fêtes de Cahagnes organise sa traditionnelle fête de l'ascension ce jeudi 25 mai 2017. Au programme tir au canon, matinée tripes, vide grenier gratuit, messe en musique avec la fanfare d'Aunay sur Odon et toute la journée fête foraine et baptême de l'air en hélicoptère, balade en poney ou encore un concert gratuit avec le groupe Hadagio.

En amont des désormais traditionnelles " Médiévales ", qui auront lieu du 6 au 13 août, le château de Crèvecoeur propose un week-end sur le thème de l'artisanat médiéval. Samedi 27 et dimanche 28 mai, trois artisans, un potier, un forgeron et un menuisier, travailleront ensemble à la réalisation d'un poulailler médiéval. À cette occasion, découvrez les méthodes de fabrication de cet objet emblématique de la vie rurale ainsi que les savoir-faire médiévaux. Vous pourrez également rencontrer un chaumier qui restaurera le toit de la bergerie du château.

ORNE

Participez à une randonnée équestre à La forêt Auvray ce jeudi 25 mai 2017. Départ à 9h30: randonnée balisée de 5h dans la journée avec repas compris pour 25€. Un rallye organisé par Activ'orne en partenariat avec Victor Desvages moniteur de 4'Patbalade et la Rotourelle. Renseignements au 06-32-26-64-13 ou par mail à: victordesvages@gmail.com

Samedi 27 mai 2017, l'Hôtel du Département à Alençon accueille le Festival Lik'Orne orchestré par Six One. Toutes les générations sont conviées. Au programme, concerts, expositions, dédicaces, activités sportives et ludiques, chasse aux trésors, découvertes, shopping, restauration pour une journée inoubliable dans les jardins du Quartier Lyautey. L'entrée est gratuite. Venez, vous amuser en famille et entre amis.