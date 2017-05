Quatre Caennais aux Championnats de france universitaire d'aviron

Aviron Quatre étudiants caennais (Calvados) sont qualifiés pour les Championnats de France Universitaires d'Aviron en équipe à Gérardmer (Vosges) qui auront lieu les samedi 20 et dimanche 21 mai 2017.

Tous licenciés au club caennais de la SNCC, Nils Goujou, Raphaël Jugé et les frères Dorian et Donatien Morvan défendront les couleurs de Caen (Calvados) aux Championnats de France Universitaires d'aviron à Gérardmer (Vosges) les samedi 20 et dimanche 21 mai 2017. Les quatre amis pratiquent cette discipline depuis 10 ans et ont voulu participer aux championnats universitaires "car il n'y a pas de restriction d'âge ou de catégorie, on peut ramer tous ensemble entre amis." explique Nils Goujou.

Ils cherchent un bateau

Ils n'ont pas eu à passer par les qualifications car la présence de Dorian Morvan en équipe de France jeunes en même temps leur a permis d'être invités pour se mesurer à 18 autres équipes. "Ça va être intéressant de rencontrer d'autres rameurs, surtout que le niveau sera élevé avec plusieurs internationaux." Il ne reste à ces jeunes plus qu'à boucler leur budget, en recourant au financement participatif, ainsi qu'à se faire prêter un bateau.

pour soutenir le projet : www.leetchi.com/c/projets-de-donatien-dorian-raphael-et-nils

