Le D-Day Collider débarque à Caen pour booster l'économie de demain

Après plus de trois ans d'une réflexion lancée en 2014, le dossier est presque bouclé. L'ancien garage Renault à proximité des Rives de l'Orne à Caen (Calvados) abritera à l'automne 2018 un pôle dédié à l'économie collaborative, avec des start-up et bien plus.

Il est des projets qui peuvent à eux seuls changer le visage d'une ville, voire d'une région. Le D-Day Collider, c'est son nom, est de cette trempe-là. "Ce terme anglo-saxon renvoie au mot collide qui signifie littéralement entrer en collision, explique une source proche du dossier. Il s'agit d'un vaste espace où des participants aux horizons divers échangent leurs compétences pour accoucher de nouveaux concepts, de nouvelles idées, pour leurs intérêts propres et ceux de leur entreprise ou autre entité".

Cinq mécènes locaux

Au-delà des entreprises directement liées à l'économie numérique qui doivent s'installer sur ce futur plateau de plus de 5 000 m2, des sociétés déjà établies à Caen et dans ses alentours entendent bien tirer profit d'un tel outil. Il en va ainsi des cinq mécènes engagés, sans le soutien de qui cette opération n'aurait pas pu voir le jour. Le Crédit Agricole Normandie, les groupes Hamelin et Batteur, Agrial et Legallais sont ainsi de la partie. Il est probable que des salariés de ces entreprises soient détachés de leur site habituel de temps à autre pour intégrer, sur une durée déterminée, le D-Day Collider. Objectif : confondre leurs expériences avec les autres occupants du site. Les produits et services développés par leurs entreprises s'en trouveront alors grandis. Ou quand la nouvelle économie collaborative doit permettre aux sociétés normandes, mais pas seulement, de faire évoluer leur culture interne.

Au D-Day Collider, des adolescents y rencontreront des cadres. Des codeurs échangeront avec des universitaires. Des artistes exposeront leur talent auprès d'entrepreneurs. "Bref, tout le monde pourra échanger ses idées." Le grand public y sera également convié. L'outil doit permettre de booster l'économie normande.

Taille internationale

Le projet est porté par Olivier Cotinat, créateur de Flayr.com, une start-up qui permet de faire du lèche-vitrines depuis son fauteuil et dont le siège est installé à Colombelles. Fin 2013, cette jeune entreprise avait réussi à lever cinq millions d'euros pour poursuivre son développement. Normand d'origine, le patron passe son temps entre Caen, Paris et la côte ouest américaine. Il est associé à un autre entrepreneur.

La proximité du site avec la gare de Caen n'est pas anodine. Le D'Day Collider devrait brasser large et attirer des ingénieurs, étudiants, commerciaux et autre développeurs du monde entier qui viendront bénéficier de ce laboratoire école. Il existe un seul projet comparable en France, actuellement en cours de développement à Aix-en-Provence et répondant au nom de The Camp. Le site doit ouvrir en octobre prochain. À Caen, il faudra patienter au moins un an de plus.

