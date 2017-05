Une association pour rompre l'isolement des familles touchées par l'autisme

A Montivilliers près du Havre (Seine-Maritime), deux monitrices-éducatrices, spécialisées dans l'autisme, ont créé une association à destination des familles touchées par ce trouble. Son objectif : offrir un lieu de partage d'expériences, de décompression et de convivialité, à l'abri du regard des autres.

Amélie Gosse et Alison Grouasil sont toutes les deux monitrices-éducatrices indépendantes. Elles interviennent directement au domicile de familles seinomarines, dont l'un des enfants est touché par un trouble autistique. Très vite, elles s'aperçoivent que ces familles ont tendance à se couper du monde.

"le constat que l'on a fait, c'est l'isolement. Beaucoup de familles restent chez elle, ne vont plus faire les courses, ne vont plus au parc, parce que le regard des autres sur leur enfant est trop dur à supporter ", explique Amélie Gosse.

Dédramatiser le quotidien

En septembre 2016, Amélie Gosse et Alison Grouasil créent donc, en plus de leur travail, l'association les P'tits Pap's. Deux fois par mois, les familles sont invitées à participer à des ateliers sensoriels ou manuels. Et tout le monde est mis à contribution : l'enfant atteint d'autisme mais aussi ses parents ou ses frères et soeurs, le tout dans une ambiance conviviale. Une sorte de parenthèse sur le quotidien pendant laquelle la priorité numéro 1 est de décompresser. "Ici on vient comme on est, on n'a pas à soutenir le regard des autres", explique Vanessa, la maman d'Aymeric, 6 ans, atteint d'autisme. "On réalise qu'on n'est pas seuls, que d'autres familles sont touchées et on se sent compris", ajoute Mansour, le papa d'Iliam 3 ans, diagnostiqué en 2016.

Une fenêtre pour souffler

Le temps d'un atelier chez les P'tits Pap's, les parents soufflent, partagent leur quotidien. "C'est aussi vraiment sympa de voir les enfants qui ne sont pas atteints jouer avec ceux touchés par l'autisme, sans même sans rendre compte. Il y a une grande tolérance", observe Émilie, la maman d'Iliam.

Mission accomplie en somme pour Amélie et Alison, qui observent que "les parents comme les enfants repartent toujours des ateliers avec un grand sourire, et c'est le gros point que l'on veut conserver".

Bonus audio : le reportage de Pierre Durand-Gratian

Association les P'tits Pap's à Montivilliers (Seine-Maritime) - 07 68 88 20 11 - assolesptitspaps@gmail.com

