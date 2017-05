Immersion : un nouveau festival électro à Rouen

Le collectif rouennais Cargo de Nuit investit le Hangar 23 à Rouen (Seine-Maritime) vendredi 12 et samedi 13 mai 2017 pour un festival électro de grande ampleur: un projet festif réunissant des stars locales et internationales de l'électro.

Le Collectif rouennais Cargo de Nuit, orchestré par Pierre Berger, réunit trois amateurs d'électro. Créé en mars dernier, le collectif a déjà organisé deux soirées au D3, boîte de nuit de Rouen (Seine-Maritime), et s'apprête aujourd'hui à mettre en oeuvre un projet d'une toute autre ampleur. Il investit le Hangar 23 le temps d'un week-end, vendredi 12 et samedi 13 mai 2017.

Pierre Berger nous présente un programme haut en couleur:

Comment est né ce projet?

"Nous avions le désir de créer un événement festif. Le Cargo de nuit réunit trois passionnés d'électro, nous ne sommes pas musiciens mais organisateurs de soirée. Notre but est de promouvoir l'électro à Rouen en invitant des stars comme Terrence Parker de Chicago et Liem de Berlin. L'électro n'est pas assez représentée à Rouen. Il y a à Paris des festivals électro réputés mais rien de cet acabit à Rouen."

Comment s'organise le festival?

"En deux soirs, nous recevons quatorze DJ. Vendredi et samedi, la soirée commence à 20h pour finir à 7h du matin. Les deux soirées proposent des ambiances musicales différentes. Le vendredi, c'est de la house disco funk, un genre d'électro qui reste assez musical et accessible à tous, mais le samedi ce sera de l'électro plus rythmée, plus techno.

À l'extérieur du hangar, un espace détente sera installé pour les fumeurs et pour les gourmands avec la présence de plusieurs food trucks. Habillé pour l'occasion, le Hangar 23 est métamorphosé par un jeu de lumière et l'ambiance visuelle de la salle s'adaptera au genre musical pour faire de ce lieu un endroit véritablement festif."

Comment avez-vous sélectionné les groupes?

"Nous voulions de l'inédit. La plupart de ces artistes ne se sont pas encore produits à Rouen. Notre tête d'affiche, Terrence Parker est même rarement programmé à Paris alors nous nous réjouissons d'autant plus de sa venue.

Mais parmi notre sélection de DJ, nous avons aussi des stars locales comme Ant Klent qui mixe au XXl et au 33, place du Vieux, Nimä Skill qui est déjà venu à l'Underground ou l'Agent Bibi qui mixe souvent au Vicomté. Nous voulons faire de ce rendez-vous un véritable foisonnement artistique."

Pratique. Vendredi 12 mai et samedi 13 mai de 20h à 7h du matin. Hangar 23 à Rouen. Tarifs 15 à 24€ la soirée, Pass week-end 25 à 42€. https://immersionfestival.uvent.fr/

