Des Normands aux championnats du monde Police de hockey-sur-glace

Du 18 au 24 avril 2017, le championnat du monde police de hockey-sur-glace s'est tenu à Liberec, en République Tchèque. L'équipe de France a terminé 8ème, avec trois Normands dans ses rangs.

L'équipe de France police de hockey-sur-glace a été créée il y a seulement 18 mois. Faute de joueurs suffisants, il n'y a d'ailleurs pas que des policiers. Des gendarmes, des douaniers et des agents pénitentiaires composent également cette équipe de France. Côté effectif Normand : un gendarme dieppois, un policier rouennais et un policier havrais (le commandant Christophe Haest), un ancien du Hac Hockey-sur-glace.

Une première expérience internationale

Après quelques tournois nationaux, l'équipe de France s'est lancée dans le championnat du monde police de hockey-sur-glace (2ème édition), du 18 au 24 avril 2017, à Liberec, à une centaine de kilomètres au Nord de Prague, en République Tchèque. Dix équipes participaient : Moscou et Kazan (Russie), Slovaquie, Slovénie, République Tchèque, Finlande, Hongrie, Allemagne, Autriche et France. La Russie s'est largement imposée, Moscou terminant premier et Kazan deuxième. Les tricolores terminent 8ème, devant la Slovénie et la Hongrie.

Meilleur gardien du tournoi

En lot de "consolation", le gardien français, un policier de la région parisienne, a été nommé meilleur gardien du tournoi.

Ce championnat du monde était surtout une première expérience internationale pour cette récente équipe de France police de hockey-sur-glace. Une première étape pour nos tricolores qui espèrent bien participer au prochain championnat du monde dans deux ans.

BONUS AUDIO - Le reportage de Gilles Anthoine

A LIRE AUSSI.

Hand: les choses sérieuses commencent pour les Français au Mondial

Hand: France-Norvège, le titre de champion du monde à portée de mains

Coupe des Confédérations: Allemagne et Portugal s'évitent en groupes

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu

JO-2024: Paris étale ses atouts