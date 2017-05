À Caen, le festival Nördik Impakt dévoile de nouveaux noms

Le festival Nördik Impakt aura lieu du 18 au 21 octobre 2017 au parc des expositions de Caen (Calvados). Les programmateurs ont dévoilé de nouveaux noms mercredi 3 mais 2017.

Les organisateurs du festival Nördik Impakt, qui se tiendra du 18 au 21 octobre 2017 au Parc des expositions de Caen (Calvados) dévoilent de nouveaux noms en ce mercredi 3 mai 2017. Manu le Malin, Paula Temple, le duo israélien Red Axes, l'Allemande Ann Clue et Raito étaient déjà annoncés.

Vitalic et son électro à la française, cosmique, vintage et rétro-futuriste; les italiens Mind Against; le hollandais Radical Redemption mais également Marcus Intalex, DJ AZF, Amélie Lens et Vertuøze rejoignent le festival.

Le festival lance par ailleurs une offre limitée d'un pass 2 jours "early bird" à 50€. Pour l'avoir ça se passe ici. Et pour patienter jusqu'au mois d'octobre, le Cargö propose une soirée "en attendant Nördik", vendredi 5 mai.