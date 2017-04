Ligue 1: Paris leader, Bordeaux 4e, Lorient respire

Le Paris SG, en battant Montpellier (2-0) samedi, s'est emparé pour la première fois de la saison du fauteuil de leader, même si Monaco compte deux matches en moins, alors que Bordeaux est devenu 4e et que Lorient n'est plus relégable.

. Paris devant

Des buts de Cavani (29e) et Di Maria (48e) ont suffi aux Parisiens pour remplir leur contrat, et accessoirement prendre leur revanche sur le camouflet 3-0 encaissé à la Mosson début décembre.

Cavani a inscrit son 31e but en L1 et en totalise désormais 44 en 44 matches toutes compétitions confondues, de quoi talonner la référence Lionel Messi (45 buts en 45 matches avec le Barça). Petite ombre au tableau parisien, Pastore a été remplacé peu avant la fin après avoir ressenti une douleur musculaire à la cuisse droite.

Quadruple tenant du titre, le PSG a donc attendu la 34e journée pour prendre les commandes du championnat... et encore, de manière bien fragile: les Monégasques comptent désormais trois points de retard mais aussi deux matches en moins, à Lyon dimanche et contre Saint-Etienne le 17 mai.

"On ne veut rien lâcher, on va tout faire pour mettre la pression jusqu'au bout. Si ça se trouve, on sera champion lors de la dernière journée. On l'espère", a estimé Matuidi, auteur d'un grand match (une passe décisive et à l'origine du deuxième but).

L'ASM a désormais la pression et sera guettée au Parc OL. Sa qualification face à Dortmund pour les demi-finales de la Ligue des champions (3-1 mercredi en quart retour) va-t-elle lui coûter de l'énergie ou lui donner un surcroît de confiance ?

Même interrogation pour Lyon, mais dans un contexte plus tendu: l'OL, qui a défait Besiktas aux tirs au but jeudi en C3, a un jour de récupération en moins, et sera privé de ses deux principales armes offensives, Lacazette et Fekir, qui ont déclaré forfait, outre Ghezzal, non retenu dans le groupe...

. Bordeaux 4e

Or l'OL aussi a la pression, puisqu'il a été dépossédé de sa 4e place par Bordeaux, vainqueur de Bastia 2-0 samedi sur des buts de Malcom (55e) et Sankharé (69e).

Il y a là aussi un effet d'optique: les Girondins ont un point de plus que Lyon, mais ont aussi disputé deux matches de plus.

En revanche, ils en ont joué autant que Marseille, et possèdent désormais trois points d'avance. Ils profitent du surplace de l'OM, neutralisé à Nancy vendredi (0-0). Le Bordeaux-Marseille de l'avant-dernière journée pourrait valoir très cher.

Les Bordelais ont su hausser leur niveau après une première période insipide pour enfoncer Bastia, lanterne rouge qui compte quatre longueurs de retard sur le barragiste.

Les Corses clôturent une semaine noire après les incidents de Furiani dimanche qui leur valent de jouer sur terrain neutre le prochain match prévu à domicile, en attendant la fin de l'instruction qui pourrait être lourde de conséquences. Sachant que leurs deux derniers matches à l'extérieur sont programmés à Paris et Marseille...

. Lorient sort du rouge

La "lorientada" se concrétiserait-elle? En écrasant Metz (5-1), les Merlus se sont extraits avec panache de la zone de relégation pour la première fois depuis fin septembre, pointant désormais à la 16e place.

Leur capitaine, Ciani, a été l'homme de la première période, en ouvrant la marque puis en concédant un penalty donnant l'égalisation à Diabaté. Mais en seconde période, les Lorientais ont profité d'énormes flottements dans la défense lorraine pour prendre le large par leurs attaquants Waris (49e), Cabot (60e, 66e) et Moukandjo (78e).

Dijon a signé l'autre bonne opération du bas de tableau, avec une victoire 3-2 aux dépens d'Angers qui permet au club bourguignon de prendre la place de barragiste, grâce notamment à Diony (un doublé et une passe désisive).

Le perdant du jour est Caen, qui a cédé à domicile face à Nantes sur un doublé de Bammou (0-2). Le Stade Malherbe n'a plus qu'un point d'avance sur le barragiste.

Enfin, dans le ventre mou, Lille a dominé Guingamp (3-0) avec notamment un doublé de De Préville.

