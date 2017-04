Un festival célèbre Madame Bovary à Ry, la ville qui l'a vu naître

Sur les pas d'Emma La commune de Ry (Seine-Maritime) organise son premier festival Bovary et invite, le temps d'un long week-end, à suivre les aventures de l'héroïne de Flaubert dans les lieux-mêmes qui ont inspiré l'auteur. Trois jours d'animations du samedi 29 avril 2017 au lundi 1er mai 2017!

La municipalité de Ry (Seine-Maritime) organise pour la première fois, du samedi 29 avril 2017 au lundi 1er mai 2017, le festival Bovary avec l'aide du comité Bovary, une association de passionnés née en janvier dernier dont le but est de faire connaître la commune dont Gustave Flaubert s'est inspiré pour situer l'intrigue de Mme Bovary.

"Nous avons le projet d'organiser une fois par an un événement de grande ampleur comme celui-ci", précise le maire Christophe Hoguet. Cet événement rassemble des disciplines et animations très variées.

Ici tout commence

"Lorsque Flaubert écrit Mme Bovary, il s'inspire d'un fait divers: l'histoire de Delphine Delamare, épouse d'un médecin de campagne qui connaîtra un destin tragique à Ry. L'auteur transpose et s'approprie ce drame dans son livre et décrit minutieusement Ry qui prendra le nom de Yonville. Par cet événement, nous souhaitons redynamiser le bourg et attirer les amateurs de littératures."

C'est d'ailleurs dans ce village typique de Normandie, qui semble encore hanté par la présence de l'héroïne de Flaubert, que Claude Chabrol avait choisi de tourner quelques scènes de Mme Bovary sous les belles halles.

À la découverte de Mme Bovary

Ce festival s'adresse à tous les curieux et non pas seulement aux érudits. "Les animations gratuites sont nombreuses: conférences, randonnées, visites guidées. Nous souhaitons nous adresser au grand public. C'est aussi une fête de village à laquelle tous les commerçants participent".

Et pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, la pièce de théâtre proposée le dimanche 30 avril 2017 permet de découvrir les tourments d'Emma, jeune femme qui rêve d'amour et qui, par ennui, commence à jouer de l'argent et multiplier les conquêtes.

"Cette pièce très originale, dont certaines parties sont chantées, a été nominée aux Molières, note le maire de Ry. Pour mieux plonger dans l'atmosphère du roman, nous avons également associé deux restaurateurs à l'événement qui ont composé des menus sur le thème avec des mets de l'époque. De plus, le petit musée d'automates de Ry illustrant les scènes du roman sera aussi ouvert pour l'occasion."

Sur les pas d'Emma

Le festival s'ouvre sur une conférence organisée en collaboration avec les amis de Flaubert et Maupassant qui permet de découvrir les personnages principaux du roman: Emma et son mari Charles, mais aussi les amants d'Emma.

"Le lundi, nous proposons une randonnée de 10 km au cours de laquelle nous suivons le parcours d'Emma lorsqu'elle rend visite à ses amants: Rodolphe, un séducteur qu'Emma rencontre aux comices agricoles et le jeune Léon, clerc de notaire. Encadrée par un guide, cette visite plonge au coeur du roman mais permet aussi de découvrir le patrimoine local comme la chapelle privée Saint-Denis-le-Thiboult, ouverte spécialement pour l'occasion"

L'après-midi, cette visite se prolonge avec le parcours découverte numérique installé par les soins du comité dans le village. Ces bornes qui jalonnent le village sont équipées de flash codes et permettent d'écouter des extraits de l'oeuvre de Flaubert.

Pratique. Du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2017 à Ry. Plus d'infos sur www.mairie-ry.fr

A LIRE AUSSI.

Fanzara, village espagnol ressuscité par l'art urbain

Testez le jeu sous toutes ses formes grâce au festival de Rouen

Cinéma : Rouen déroule le tapis rouge au court-métrage