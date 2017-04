Près de Caen : les laboratoires Gilbert du groupe Batteur innovent encore

Les laboratoires Gilbert basés à Hérouville Saint-Clair (Calvados) du groupe Batteur continuent d'innover. Ils viennent de lancer la Blue Dose, un complément alimentaire buvable. L'entreprise familiale normande n'en finit plus de grandir et de s'exporter à l'étranger.

Les laboratoires Gilbert, spécialistes de l'activité pharmaceutique et cosmétique ont lancé sur le marché, début avril 2017, leur dernière innovation : la Blue Dose. Un complément alimentaire buvable de couleur bleue, anti-oxydant à l'extrait de spiruline et conditionné en unidoses stériles. "C'est le résultat de trois ans de développement. Il s'agit du premier complément alimentaire unidose stérile sur le marché", explique Cédric Batteur, co-gérant de l'entreprise avec son frère Romain. La Blue Dose est pour l'instant commercialisée dans une centaine de pharmacies normandes avant une commercialisation sur tout le territoire pour le deuxième trimestre 2017. Cette nouveauté montre le développement impulsé par les frères Batteur, pour leur entreprise familiale. "L'audace caractérise notre entreprise", affirme Cédric Batteur.

Une entreprise de poids

De l'audace, l'entreprise normande n'en manque pas et ça fonctionne. "Chaque Français a au moins un produit des laboratoires Gilbert dans sa salle de bain", affirme tout sourire Arnaud Canler, directeur du département façonnage pharmaceutique. Le fameux Physiodose notamment, des unidoses pour nettoyer le nez des tout-petits. En 2015, près de 50 millions de produits des laboratoires Gilbert s'inscrivaient dans le quotidien des Français.

Avec 1 000 salariés et un chiffre d'affaires de 177 millions d'euros, les laboratoires Gilbert ont du poids en Normandie, sur le territoire français mais pas que. Les laboratoires Gilbert sont aujourd'hui présents dans 86 pays. Ils ont notamment ouvert un laboratoire au Maroc en 2016 et une filiale en Inde, à New Dheli, il y a quelques mois.