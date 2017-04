Saint Germain du Corbéis: des priorités à droite pour réduire la vitesse

Changement de taille pour les automobilistes, depuis ce mardi 18 avril 2017, sur toute la commune de Saint Germain du Corbéis, près d'Alençon (Orne). Les carrefours sur toute la commune sont passés en " priorité à droite " pour tenter de réduire la vitesse des voitures.

L'énorme majorité des carrefours de la commune de trois mille sept cents habitants, en périphérie d'Alençon (Orne) est passée simultanément en " priorité à droite ", ce mardi 18 avril 2017.

84 carrefours modifiés simultanément

Fini les stops et les " cédez le passage ". Après deux années d'études, quatre-vingt-quatre carrefours sont devenus en même temps: " à priorité à droite ", à Saint Germain du Corbéis. L'objectif est de faire baisser la vitesse, et l'idée de la municipalité est que quand on doit faire attention aux priorités, on roule moins vite. Pour autant, les automobilistes restent partagés:

De très nombreux panneaux ont été implantés dans la commune pour signaler ce changement à tous les automobilistes. Certaines rues de la commune sont empruntées quotidiennement par quatre mille véhicules.