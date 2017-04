L'Agenda en Normandie : mardi 11 avril

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Samedi 15 et dimanche 16 avril 2017, c'est le Printemps à la ferme à l'écurie Leseigneur à la Haye. Samedi, participez à des jeux de questions-réponses et ateliers ludiques et éducatifs pour tout savoir sur l'univers des chevaux. Les enfants partiront ensuite pour une promenade en poney. Dimanche, grande chasse aux oeufs avec un rallye médiéval équestre et costumé.

Ce samedi 15 avril 2017, emmenez vos enfants au spectacle "A chacun son tour" à Fierville-les-Mines. Sur scène, un magicien étrange et parfois décalé qui vous propose une rencontre pleine d'humour et de bizarreries. Partagez les aventures de Tata la sorcière, Samy le lapin excentrique et Aldo le serpent chevelu. Plus d'infos au 02 33 04 90 58.

CALVADOS

Samedi 15 avril 2017, les enfants de Caen et de la région sont invités à participer à la 8e grande chasse aux oeufs organisée par le Secours populaire français, avec le soutien de la Ville de Caen. Au programme: jeux et animations et sensibilisation à la solidarité internationale. Inscriptions et buvette sur place.

La Fromagerie Graindorge organise un Marché du terroir qui se tient sur 3 jours en ce week-end de Pâques. Au programme: vente de produits du terroir et articles divers issus des métiers de l'artisanat. Les enfants ne sont pas en reste car des animations gratuites leur sont proposées. Cette manifestation "Artisanat et terroir en fête" se déroule ces samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 avril 2017, au Village Fromager de la Fromagerie Graindorge.

ORNE

Ce samedi 15 avril 2017, l'Anova d'Alençon accueille l'un des poids lourds sur le marché du disque français, Maitre GIMS, pour un show unique à ne pas manquer. Il devrait sortir son nouvel album La Ceinture noire en 2017, en attendant retrouvez-le sur la scène de l'Anova ce samedi dès 20h30. Les infos sur anova-alenconexpo.com.

Ce dimanche 16 avril 2017, l'Écomusée du Perche propose aux petits visiteurs de partir à la recherche du trésor du prieuré! Les enfants, accompagnés de leurs parents, vont devoir faire preuve de réflexion s'ils veulent avoir leur part du butin! Des ateliers, des questions et des épreuves les mèneront au graal. Les enfants participent au tirage au sort pour remporter l'une des trois cloches d'or confectionnées par M. Bataille, chocolatier à Bellême.