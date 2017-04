L'Agenda en Normandie : lundi 10 avril

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Ce dimanche 16 avril 2017, le tambour à Cherbourg-en-Cotentin célèbre l'arrivée du printemps avec la Revue " Butterfly ". Découvrez les nouveaux talents artistiques de Fanchon, une exploratrice au long court, pour ce 2e épisode de ses incroyables aventures… Autour d'un délicieux repas aux saveurs printanières, assistez à un show inédit dans une palette de costumes colorée de paillettes, de plumes et de fleurs, arborés par les sublimes artistes de la Compagnie, autour d'un décor inventif et propre au tambour.

Ce dimanche 16 avril 2017 participez au salon du livre à Barfleur. Au programme: 40 écrivains normands invités: histoire, jeunesse, BD, récit, policier, poésie, roman, fiction. Rencontres, dédicaces. Un hommage à Jacques Prévert est prévu ainsi qu'un concours d'écriture pour les enfants des écoles.

CALVADOS

Rendez-vous ce samedi 15 avril 2017 à Montchamp à la Valdalières pour les portes ouvertes de la chèvrerie avec 40 chèvres alpines spécialistes de l'accueil pour petits et grands. Au programme: découverte de l'élevage et des chèvres, dégustation et vente de fromages fermiers ou encore chasse aux oeufs pour les enfants de 3 à 10 ans.

Le cirque Borsberg est en représentation à Vire pour 4 jours du 14 au 17 avril 2017. Venez rêver sous les étoiles, une occasion unique de découvrir ce cirque normand et ses nombreux artistes: la cavalerie, Adagio acrobatique, les chats savants, les animaux de la ferme, les funambules à grande hauteur, animaux exotiques, le clown Valentino, de la magie… 1h45 de vrai spectacle, 100 % cirque. Visite gratuite du zoo tous les jours 10h à 18h. Chapiteau confortable, places assises.

ORNE

Ce Dimanche 16 avril 2017, partez à l'assaut du parc du château de Flers! Trouvez trois oeufs factices de couleur différente et repartez avec un sac de chocolats. Une opération réservée aux 0/10 ans. Un lapin géant et une mini-ferme sont là pour le plaisir des petits et plus grands. La chasse aux oeufs se déroule sur deux aires distinctes selon les tranches d'âge: 0/5 ans et 6/10 ans

À partir de ce vendredi 14 avril et jusqu'au lundi 17 avril 2017 assistez ou participez à un grand concours de sauts d'obstacles au Haras National du Pin. Un événement ouvert aux Pro et Amateurs. 4 jours de compétitions avec accès ouvert à tous et restauration sur place. Concours organisé par le Haras National du Pin.