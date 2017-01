Caen: Une application mobile pour lire gratuitement le début d'un livre dans les transports

L'application mobile "Premier chapitre" mise en place par Caen la Mer et Twisto, permet aux usagers des bus de Caen (Calvados) de télécharger gratuitement le début d'un livre et de le lire n'importe où.

Lire le premier chapitre d'un livre pour avoir envie de le lire en entier. C'est le but de l'application mobile "Premier chapitre".

Pour accéder à l'application, rien de plus facile. Il suffit aux usagers d'être équipé d'un smartphone avec une connexion internet et de prendre en photo les QR Code présents dans les abribus, sur les vitres des bus ou des tram. Cette web-application est accessible à bord de tous les véhicules du réseau Twisto.

Donner le goût de la lecture

Il est d'ores-et-déjà possible de découvrir les premiers chapitres d'une vingtaine de livres. Et pour ceux qui veulent poursuivre leur lecture, l'application leur permet d'accéder aux sites internet des bibliothèques de Caen la Mer pour regarder la disponibilité des ouvrages.

Cette web-application fait écho à la campagne de Twisto : "Où lire en avançant". Par ailleurs des boîtes à livres, avec des ouvrages en libre-service, ont été disposées aux arrêts de bus "Conservatoire" et "Bibliothèque Alexis de Tocqueville".