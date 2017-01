La Métropole de Rouen lance son 7e concours d'éloquence

Pour la septième année consécutive, les élèves de seconde de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) vont s'affronter dans des joutes oratoires. Cette année, le concours d'éloquence va les faire plancher sur des citations de René Char et d'Antoine de Saint-Exupéry.

"Il faut préparer nos étudiants à la prise de parole." Ce lundi 9 janvier 2017, Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime), a rappelé l'objectif du concours d'éloquence. Cette année encore, les élèves de seconde des lycées de l'agglomération sont invités à y participer en s'inscrivant auprès de leur établissement avant le 28 février 2017. Les quelque 90 meilleurs d'entre eux seront sélectionnés pour un premier passage devant un jury.

Une grande finale en mai

Pour cette étape intermédiaire, les élèves devront disserter pendant six à huit minutes sur une phrase de René Char : "L'impossible nous ne l'atteignons pas, mais il nous sert de lanterne." Le jury qualifiera les 16 plus convaincants pour une grande finale, qui aura lieu le 10 mai 2017. Cette fois, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui sera à l'honneur : "Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis."

Le jury sera composé de représentants de la Métropole et de ses partenaires pour cette opération. Trois gagnants seront désignés dans autant de catégories différentes : filière générale, filière technologique et professionnelle et "prix spécial du jury". En plus d'un trophée, les lauréats recevront de nombreux cadeaux et un prix de 2 500 € pour leur établissement. Il ne reste plus qu'à être convaincant !

