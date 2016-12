Game of Thrones, Scandal, The Walking Dead,Twin Peaks: découvrez le calendrier des séries américaines en 2017

La reprise de "This Is Us", la suite de "Game of Thrones", la découverte de "Taken" et de "Training Day" ou le retour de "Twin Peaks" figurent parmi les grands événements attendus en 2017 dans l'univers des séries. Pour ne rien manquer l'année prochaine à la télévision américaine, voici un calendrier des séries les plus attendues.

JANVIER



1er janvier

"The Mick", nouveauté (Fox)

"Ramson", nouveauté (CBS)

"Pure Genius", reprise saison 1 (CBS)

"Sherlock", saison 4 (PBS)

"Conviction", reprise saison 1 (ABC)

"Brooklyn Nine-Nine", saison 4 (Fox)



2 janvier

"Shadowhunters", saison 2 (Freeform)

"Man with a Plan", reprise saison 1 (CBS)

"Scorpion", reprise saison 3 (CBS)

"2 Broke Girls", reprise saison 6 (CBS)

"The Odd Couple", reprise saison 3 (CBS)

"Kevin Can Wait", reprise saison 1 (CBS)



3 janvier

"Bones", saison 12 (Fox)

"New Girl", reprise saison 6 (Fox)

"Chicago Fire", reprise saison 5 (NBC)

"Chicago PD", reprise saison 4 (NBC)

"The Middle", reprise saison 8 (ABC)

"Fresh off the Boat", reprise saison 3 (ABC)

"American Housewife", reprise saison 1 (ABC)

"NCIS", reprise saison 14 (CBS)

"NCIS : Nouvelle-Orléans", reprise saison 3 (CBS)

"Bull", reprise saison 1 (CBS)

"Teen Wolf", reprise saison 6 (MTV)

"No Tomorrow", reprise saison 1 (CW)



4 janvier

"Lethal Weapon", reprise saison 1 (Fox)

"Blindspot", reprise saison 2 (NBC)

"New York unité spéciale, reprise saison 18 (NBC)

"Star", nouveauté (Fox)

"Modern Family", reprise saison 8 (ABC)

"The Goldbergs", reprise saison 4 (ABC)

"Black-ish", reprise saison 3 (ABC)

"Speechless", reprise saison 1 (ABC)

"Frequency", reprise saison 1 (CW)



5 janvier

"Nashville", saison 5 (CMT)

"Superstore", reprise saison 2 (NBC)

"The Good Place", reprise saison 1 (NBC)

"Chicago Med", reprise saison 2 (NBC)

"The Blacklist", reprise saison 4 (NBC)



6 janvier

"Emerald City", nouveauté (NBC)

"Grimm", saison 6 (NBC)

"Rosewood", reprise saison 2 (Fox)

"Sleepy Hollow", saison 4 (Fox)

"Crazy Ex-Girlfriend", reprise saison 2 (CW)

"One Day at a Time", nouveauté (Netflix)

"MacGyver", reprise saison 1 (CBS)

"Dr Ken", reprise saison 2 (ABC)

"Last Man Standing", reprise saison 6 (ABC)



8 janvier

"NCIS : Los Angeles", reprise saison 8 (CBS)

"Elementary", reprise saison 5 (CBS)

"Madam Secretary", reprise saison 3 (CBS)

"Les Simpson", reprise saison 28 (Fox)

"Les Griffin", reprise saison 15 (Fox)

"Son of Zorn", reprise saison 1 (Fox)



10 janvier

"Taboo", nouveauté (FX)

"This Is Us", reprise saison 1 (NBC)

"Agents of Shield", reprise saison 4 (ABC)



12 janvier

"Colony", saison 2 (USA Network)



13 janvier

"Sneaky Pete", nouveauté (Amazon)

"A Series of Unfortunate Events", nouveauté (Netflix)



15 janvier

"Homeland", saison 6 (Showtime)

"Victoria", nouveauté (PBS)

"The Young Pope", nouveauté (HBO)



16 janvier

"Lucifer", reprise saison 2 (Fox)



18 janvier

"Six", nouveauté (History)



19 janvier

"Baskets", saison 2 (FX)

"Grey's Anataomy", reprise saison 13 (ABC)

"How to get Away with Murder", reprise saison 3 (ABC)

"Scandal", saison 6 (ABC)



20 janvier

"Frontier", nouveauté (Netflix)



23 janvier

"Quantico", reprise saison 2 (ABC)

"Supergirl", reprise saison 2 (CW)

"Jane the Virgin", reprise saison 3 (CW)



24 janvier

"Legends of Tomorrow", reprise saison 2 (CW)

"The Flash", reprise saison 3 (CW)

"Outsiders", saison 2 (WGN)



25 janvier

"The Path", saison 2 (Hulu)



26 janvier

"Riverdale", nouveauté (CW)

"Supernatural", reprise saison 12 (CW)



27 janvier

"Z : The Beginning of Everything", nouveauté (Amazon)



29 janvier

"Black Sails", saison 4 (Starz)



FEVRIER



1er février

"The 100", saison 4 (CW)

"Arrow", reprise saison 5 (CW)

"Esprits criminels", reprise saison 12 (CBS)

"Code Black", reprise saison 2 (CBS)

"Madiba", nouveauté (BET)



2 février

"Powerless", nouveauté (NBC)

"Training Day", nouveauté (CBS)

"The Big Bang Theory", reprise saison 10 (CBS)

"The Great Indoors", reprise saison 1 (CBS)

"Mom", reprise saison 4 (CBS)

"Life in Pieces", reprise saison 2 (CBS)



3 février

"Santa Clarita Diet", nouveauté (Netflix)



5 février

"24 : Legacy", nouveauté (Fox)



6 février

"APB", nouveauté (Fox)



8 février

"Legion", nouveauté (FX)



10 février

"Reign", saison 4 (CW)



12 février

"Girls", saison 6 (HBO)

"The Walking Dead", reprise saison 7 (AMC)



13 février

"Humans", saison 2 (AMC)



14 février

"The Mindy Project", reprise saison 5 (Hulu)



15 février

"Doubt", nouveauté (CBS)



19 février

"Big Little Lies", nouveauté (HBO)

"Billions", saison 2 (Showtime)

"The Good Fight", nouveauté (CBS)



22 février

"Major Crimes", reprise saison 5 (TNT)



23 février

"The Blacklist : Redemption", nouveauté (NBC)

"Sun Records", nouveauté (CMT)



27 février

"Taken", nouveauté (NBC)



MARS



1er mars

"Unbreakable Kimmy Schmidt", saison 3 (Netflix)



5 mars

"Chicago Justice", nouveauté (NBC)

"Shades of Blue", saison 2 (NBC)



7 mars

"Trial & Error", nouveauté (NBC)



10 mars

"The Vampire Diaries", reprise saison 8 (CW)



17 mars

"Marvel's Iron Fist", nouveauté (Netflix)

"The Originals", saison 4 (CW)



22 mars

"Empire", reprise saison 3 (Fox)



26 mars

"To Walk Invisible : The Bronte Sisters", nouveauté (PBS)



AVRIL



4 avril

"iZombie", saison 3 (CW)



18 avril

"Pretty Little Liars", saison 7 (Freeform)



21 avril

"Blue Bloods", reprise saison 7 (CBS)



25 avril

"Great News", nouveauté (NBC)



26 avril

"The Handmaid's Tale", nouveauté (Hulu)



28 avril

"Hawaii Five-O", reprise saison 7 (CBS)



MAI



5 mai

"Sense8", saison 2 (Netflix)



23 mai

"Casual", saison 3 (Hulu)



Courant 2017

"Game of Thrones", saison 7 (HBO)

"Silicon Valley", saison 4 (HBO)

"Veep", saison 6 (HBO)

"Room 104", nouveauté (HBO)

"The Deuce", nouveauté (HBO)

"Better Call Saul", saison 3 (AMC)

"Preacher", saison 2 (AMC)

"Fear the Walking Dead", saison 3 (AMC)

"Designated Survivor", reprise saison 1 (ABC)

"Time after Time", nouveauté (ABC)

"Still Star-Crossed", nouveauté (ABC)

"The Catch", saison 2 (ABC)

"American Crime", saison 3 (ABC)

"Downward Dog", nouveauté (ABC)

"Imaginary Mary", nouveauté (ABC)

"Once Upon a Time", reprise saison 6 (ABC)

"Shots Fired", nouveauté (Fox)

"Prison Break", retour (Fox)

"Gotham", reprise saison 3 (Fox)

"Making History", nouveauté (Fox)

"The Americans", saison 5 (FX)

"Bates Motel", saison 5 (FX)

"The Strain", saison 4 (FX)

"House of Cards", saison 5 (Netflix)

"The Punisher", nouveauté (Netflix)

"The Defenders", nouveauté (Netflix)

"Orange is the New Black", saison 5 (Netflix)

"Bloodline", saison 3 (Netflix)

"Stranger Things", saison 2 (Netflix)

"Grace and Frankie", saison 3 (Netflix)

"Wet Hot American Summer : Ten Years Later", nouveauté (Netflix)

"Master of None", saison 2 (Netflix)

"Love", saison 2 (Netflix)

"The Ranch", saison 2 (Netflix)

"Narcos", saison 3 (Netflix)

"Marseille", saison 2 (Netflix)

"The Get Down", deuxième partie de la saison 1 (Netflix)

"Twin Peaks", retour (Showtime)

"Episodes", saison 5 (Showtime)

"Star Trek Discovery", nouveauté (CBS)

"Midnight Texas", nouveauté (NBC)

"Orphan Black", saison 5 (BBC America)