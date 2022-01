Opération tous au golf : go, go, go for golf !

Plusieurs golfs du département organisent des initiations gratuites et/ou mettent en œuvre le Pass go for Golf imaginé par la Fédération Française.

Initiations gratuites

Thomas Georges, directeur du Garden Golf Rouen la Forêt Verte, à Bosc-Guérard-Saint-Adrien, annonce le programme: "Nous reprenons l'opération Tous au golf avec 2h d'initiation gratuite, du 4 au 26 avril. Nous proposons également le Pass go for golf : pour 59€, l'apprenti golfeur, dispose pendant un mois de 4h de cours collectifs, quatre seaux de balles offerts pour s'entraîner et le matériel est prêté gratuitement."

David Godefroy, responsable du golf de Jumièges, à Duclair, organise des séances gratuites du 30 avril au 3 mai, et anticipe pour la suite. "Suite à cette opération, nous proposerons une formule combinant enseignement collectif et accès au parcours compact pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre l'activité." Les golfs de Mont-Saint-Aignan et de Bois-Guillaume s'associent également à l'opération Pass Go for Golf avec des variantes selon les établissements. Une initiative salutaire pour démocratiser ce sport.