Division d'Honneur : Ouistreham pas avancé, statu quo en tête

ASPTT Caen 2-2 AS Tourlaville

Invaincus, les Postiers accueillaient des Tourlavillais encrés en milieu de tableau mais pas rassurés sur le plan comptable, avec seulement quatre victoires depuis le début de saison.

En début de partie, ce sont pourtant eux qui se montrent les plus dangereux par Leguerrier dont le coup-franc heurte la barre de Pannier (8'). Faisant face à un bloc adverse compact et qui éclate vite en contre s'appuyant sur le très bon Rachid El Himri, les locaux dominent stérilement. Loïc Dupont bute même sur Pannier bien sorti à sa rencontre (22'). Mais sur un centre-tir de Pierre Sorin, Kévin Aubin avait anticipé le centre et se trouve bizarrement battu (1-0, 27'). Puis, sur un corner rapidement joué, Léo Hamel est servi en retrait. Sa frappe à ras-de-terre est déviée par Teddy Gervais qui, en renard, trompe le portier avec l'aide du poteau (2-0, 40').

A la pause, efficaces sans êtres tranchants, les joueurs de Laurent Dufour sont devant.

Dés le retour, ceux-ci ont l'occasion de tuer le match. Le centre de Suriam est mal repoussé par Tatard et Gervais, totalement seul au point de penalty, manque le cadre (47'). Et ils vont le regretter... A peine cinq minutes plus tard, le coup-franc excentré de Dupont n'est touché par personne, pas même par Pannier qui doit aller chercher le cuir dans ses filets (2-1, 53'). Les Manchots prennent confiance et les Caennais baissent de rythme alors que Gervais, légèrement touché, est contraint de sortir. Intervient alors le festival d'El Himri. Ce dernier élimine trois joueurs et déclenche une frappe limpide à vingt mètres qui percute le haut du poteau avant de mourir dans le petit filet opposé. Magnifique (2-2, 78'). Les PTT ne parviendront pas à mettre en danger Aubin et concèdent le match nul à domicile pour la première fois depuis le 6 septembre (0-0 contre Argentan). C'est dire la belle performance de l'équipe de Stéphane Picot.

Bayeux FC 1-1 SU Dives

Le choc de cette 21ème journée se trouvait à Bayeux, qui recevait le SU Dives. Après cinq succès consécutifs, les Bayeusains avaient l'occasion de chiper la place de leader aux PTT, tenus en échec.

En première période, Stanislas Leconte est exclu pour les visiteurs, et Yannick Leclerc, le capitaine bayeusain, manque son penalty. C'est finalement Romain Marais, dont le retour fait du bien à l'équipe de Christophe Vingtrois, qui ouvre le score. Mais malgré l'exclusion d'Antoine Prével, les Divais, décidément pas vernis et à 9, trouvent les ressources pour aller égaliser par l'intermédiaire de Romain Nagle.

Il s'agit donc d'une journée pour rien sur le podium, où chacun aura prit deux points. Le SUD reste accroché et ne sera jamais résigné.

RSG Courseulles 2-2 AJS Ouistreham

Sur la côte de nacre, le vent fort et la pluie fine n'étaient pas propices au spectacle. A peine une minute de jouée lorsque l'arbitre de la rencontre, M.Menard, accorde un coup-franc discutable aux Courseullais à l'entrée de la surface. Moussa Guindo frappe fort au sol et trompe Frémont (1-0, 1'). Mais plus rien ensuite pour les locaux. Face au vent, ceux-ci ne parviennent pas à ressortir le ballon et sont acculés dans leur camp alors que les visiteurs insistent par des coups de pieds arrêtés. Ainsi, Thomas Renault, après plusieurs coup-francs dangereux dans la surface, trouve la barre de Gaillard (41').

Les jaunes et noirs ont la chance de revenir aux vestiaires avec un court avantage.

Toutefois, dés la reprise, Ouistreham obtient le même coup-franc que celui marqué par Courseulles en tout début de partie. Thomas Renault enveloppe petit côté et égalise (1-1, 47').

Le rythme s'accélère et les gardiens sont mis à contribution. Frémont s'interpose devant Pierléoni (50'), et la frappe enroulée de Ronan Le Flohic est tout aussi belle que l'envolée de Gaillard (52'). A l'heure de jeu, Zuiani trouve la base du poteau de la tête (60'), avant que le coup-franc de Burek ne soit sorti par le portier d'une claquette (61'). Puis, deux fois de suite, Vincent Frémont relâche deux ballons dans les pieds de Mboma et Pierléoni, qui n'arrivent pas à en profiter (70'). En fin de rencontre, la tête de Petiton frôle la transversale (85') tandis que Zuiani manque le cadre d'une tête plongeante au second poteau (87'). Juste après, ce dernier ne se manque pas pour tacler victorieusement un nouveau centre de Renault (1-2, 88'). Les hommes d'Olivier Joba croient tenir leur succès, mais sur un coup-franc botté par Lemarchand, Frémont se troue complètement, gêné par le vent, et laisse le ballon filer dans sa cage (2-2, 91').

2-2, un score qui n'arrange finalement personne puisque Courseulles enchaîne son sixième match sans victoire et reste en danger alors que Ouistreham reste lanterne rouge, mais tous les espoirs sont permis...

Avranches profite du statu quo

Dans le même temps, Mondeville est allé perdre à Coutances, qui assure par la même occasion quasiment son maintien. Les Mondevillais vont vivre une fin de saison fade. De leur côté, les Avranchinais n'ont pas abandonné et profitent du ralentissement de leurs concurrents. En battant Flers 3-2, les Manchots sont désormais à 1 point de Dives et à 8 du duo de leaders. Le sprint final sera passionnant. Les Deauvillais, quant à eux, se sont imposés devant Cherbourg grâce à Thirouin, par deux fois, et Hailé Diouf contre un but de Robillard pour les Cherbourgeois. Une fin de saison en roue libre pour l'équipe d'Antoine Husson, qui a certainement dans le coin de la tête la Coupe à aller chercher.