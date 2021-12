Paris (AFP). Le déficit public français 2014 moins élevé que prévu

La France a enregistré en 2014 un déficit public un peu moins élevé que prévu et a revu en baisse son objectif pour 2015, ce qui devrait lui permettre de contenter la Commission européenne. Le pays a enregistré l'an dernier un déficit public équivalent à 4% de son Produit intérieur brut (PIB), après 4,1% en 2013 et là où le gouvernement tablait initialement sur 4,4%, selon les comptes nationaux dévoilés jeudi par l'Insee. L'Insee a précisé que cette "légère réduction du besoin de financement des administrations publiques" en 2014 par rapport à 2013, avec un déficit public en valeur absolue de 84,8 milliards d'euros contre 86,4 milliards en 2013, s'expliquait "essentiellement" par un recul marqué des investissements des collectivités locales, lesquels ont diminué de 4,8 milliards d'euros. Cette performance budgétaire meilleure que prévu dans l'ensemble "a ouvert la perspective d'une révision à la baisse du déficit public en 2015, aux alentours de 3,8% du PIB", au lieu de 4,1% comme prévu jusqu'ici, a indiqué le ministre des Finances Michel Sapin dans un communiqué. La France devrait ainsi remplir avec un peu de marge la condition fixée par la Commission européenne, à savoir un déficit de 4,0% du PIB cette année. "Le gouvernement est pleinement confiant dans sa capacité à ramener le déficit public sous 3% d?ici 2017, tout en confortant la reprise de l?activité et en finançant ses priorités", a encore fait savoir M. Sapin. Paris a promis à Bruxelles de passer sous ce seuil fixé par les traités dans deux ans. Si le déficit a baissé, ce n'est pas le cas de la dette publique brute mesurée en pourcentage du PIB: elle a atteint 95% à la fin de l'an dernier, contre 92,3% du PIB en 2013, selon le communiqué de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Pour ce qui concerne le détail du déficit public, l'Insee a indiqué que la dépense publique totale avait augmenté de 1,6% en 2014. C'est son rythme "le plus bas depuis 1998", a tenu à préciser le ministère des Finances. La dépense publique a atteint 57,2% du PIB l'an dernier contre 57% en 2013. Les prélèvements obligatoires, en pourcentage du PIB, sont eux restés parfaitement stables à 44,7%.

