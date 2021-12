Paris (AFP). Crash d'un A320 allemand dans les Alpes-de-Haute-Provence: 148 morts

Un Airbus A320 de la filiale low-cost de la compagnie allemande Lufthansa, à bord duquel se trouvaient 148 personnes, s'est écrasé mardi dans les Alpes de Haute-Provence, dans le sud-est de la France, et il n'y a aucun survivant. "Il y a eu un appel de détresse enregistré à 10H47. Ce signal de détresse montrait que l'avion était à 5.000 pieds, dans une situation anormale", a indiqué mardi le secrétaire d'Etat aux Transports Alain Vidalies. Selon ce dernier, le crash avait eu lieu "peu après" ce signal. L'appareil de la compagnie Germanwings assurait une liaison Barcelone-Düsseldorf et s'est déclaré en état de détresse à 10h47 locales, à proximité de Barcelonnette, selon la direction de l'aviation civile. Un hélicoptère de la gendarmerie a ensuite confirmé le crash de l'appareil, qui transportait 148 personnes dont six membres d'équipage, selon la DGAC. "Les conditions de l'accident laissent penser qu'il n'y aurait aucun survivant", a déclaré François Hollande dans une allocution. Le président devait s'entretenir avec la chancelière allemande Angela Merkel et le roi d'Espagne Felipe VI, attendu mardi en visite à Paris. Des débris ont été retrouvés près de Barcelonnette, a indiqué le ministère de l'Intérieur et le ministre Bernard Cazeneuve se rendait sur place pour coordonner les secours. "Le ministre de l'Intérieur se rend immédiatement sur place et je viens de demander l'activation de la cellule interministérielle de crise", a déclaré le Premier ministre Manuel Valls. - 'Comprendre ce qui s'est passé' - "Tout est fait pour se rendre sur place, comprendre ce qui s'est passé et pouvoir accueillir les familles des victimes dans les meilleures conditions", a souligné M. Valls. D'importants moyens de secours ont été engagés immédiatement, sapeurs-pompiers, gendarmerie, Samu, équipes médicales et moyens militaires, a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet. L'appareil s'est écrasé sur la commune de Méolans-Revel, selon Matignon, à la hauteur du massif "des Trois Evêchés", qui culmine à près de 3.000 mètres. Le groupe Airbus a indiqué n'avoir "aucune information" dans l'immédiat sur les circonstances de la catastrophe. Le titre du groupe aérien était en tout cas en forte baisse à la Bourse de Paris après l'annonce du crash. Airbus a dit avoir "ouvert une cellule de crise". Le dernier crash d'importance en territoire métropolitain est l'accident du Concorde d'Air France le 25 juillet 2000 qui s'était écrasé sur un hôtel juste après son décollage de l'aéroport de Roissy, tuant 113 personnes. Un A320 de la compagnie Air Inter s'était écrasé le 20 janvier 1992 au mont Sainte-Odile, près de Strasbourg, faisant 87 morts. La pire catastrophe aérienne en territoire métropolitain était survenue le 3 mars 1974, quand un DC-10 des Turkish Airlines assurant la liaison Istanbul-Paris-Londres s'était écrasé à Ermenonville (Oise), peu après son décollage de Paris, faisant 346 morts.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire