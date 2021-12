Paris (AFP). Ligue 1: Monaco s'approche encore, Saint-Etienne s'accroche

Vainqueur 3-1 à Reims dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1, Monaco a confirmé qu'il faudrait compter avec lui dans la course à la Ligue des Champions, voire au titre, alors que Saint-Etienne reste en lice pour les places d'honneur après son succès 2-0 contre Lille. Quatre victoires et un nul lors des cinq derniers matches de Ligue 1: l'ASM tourne à un rythme de champion. L'écart avec le Paris SG, leader pour la première fois cette saison, est certes de six points, mais Monaco (4e) compte un match en retard. Surtout, le club de la Principauté met clairement la pression sur Lyon (2e avec cinq points de mieux) et encore plus sur Marseille, troisième avec seulement un point de marge avant son match de dimanche soir au Stade de France contre Lens. Dimanche, les joueurs de Leonardo Jardim ont débuté très fort avec deux buts superbes dès le premier quart d'heure, signés Fabinho (5) et Martial d'un lob impeccable (14). Reims (15e) est revenu à 2-1 grâce à Diego (70), mais Dirar a rapidement remis Monaco à l'abri (79). Auparavant, Saint-Etienne avait donc battu Lille 2-0 grâce à un doublé de l'Ivoirien Gradel. Les Verts ont un point de moins que Monaco mais leur 5e place est confortable, avec quatre points d'avance sur Bordeaux. A Geoffroy-Guichard, le match s'est décanté peu avant l'heure de jeu, quand le meneur de jeu lillois Ronny Lopes a été exclu pour un tacle absolument pas maîtrisé sur Tabanou. Dix minutes plus tard, à la 63e minute, les joueurs de Christophe Galtier prenaient l'avantage grâce à Gradel, qui était à la conclusion d'un joli mouvement collectif. Et à la 74e, c'est encore l'Ivoirien qui inscrivait le but du 2-0 sur un coup franc indirect dans la surface, sifflé après qu'Enyeama a pris à la main un ballon adressé en retrait par Basa. Lille reste 8e. Dans le dernier match prévu ce dimanche, à 21h00 au Stade de France, Marseille cherchera à s'imposer contre Lens. Les Provençaux poursuivent le double objectif de laisser Monaco à distance et de rester au contact des deux équipes de tête. Samedi, le début de cette 30e journée avait été marqué par la passation de pouvoir entre Lyon et le Paris SG, leader à la fin d'une journée pour la première fois de la saison. Paris, vainqueur 3-1 de Lorient vendredi grâce à un triplé d'Ibrahimovic, a en effet profité de l'inattendu revers de l'OL à domicile contre Nice (2-1). Le PSG compte donc désormais un point d'avance sur Lyon. Résultats de la 30e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Paris SG - Lorient 3 - 1 samedi Lyon - Nice 1 - 2 Caen - Metz 0 - 0 Bastia - Guingamp 0 - 0

