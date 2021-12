Fermeture de la base Intermarché à Magny : le maire de la Ferté Macé réagit

Nous avons appris aujourd’hui la prochaine fermeture de la base Intermarché de Magny-Le-Désert, explique l'élu, qui poursuit: c’est une très mauvaise nouvelle pour les salariés et leurs familles et par conséquent pour tout le territoire. Malgré les investissements réalisés pour donner de l’attrait au territoire, comme par exemple la rocade dont la réalisation était liée pour une part, à la présence de la base Intermarché, la collectivité découvre, comme les salariés de l’entreprise, le drame qui s’annonce

L'élu ajoute : Si l’entreprise est à sa place en travaillant à l’amélioration de sa productivité, nous voyons bien que le modèle de développement sur lequel nous sommes est à bout de souffle. La concurrence effrénée met les gens à la rue, le développement économique n’est plus synonyme de création d’emplois. Il est de bon ton de dire qu’il faut que la dépense publique diminue. C’est pourtant bien la puissance publique qui, une fois de plus, va devoir mobiliser des moyens humains et financiers pour atténuer les dégâts sociaux et environnementaux engendrés par la concentration des moyens de production.

Jacques Dalmont conclu : Au-delà de cette remarque générale, nous serons aux côtés des salariés pour les aider et les soutenir dans cette période difficile, et rechercher les solutions les plus adaptées, avec l’aide de l’entreprise.