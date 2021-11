Assemblée Nationale: Véronique Louwagie interroge Stéphane Le Foll sur la PAC

La députée UMP de l'Orne Véronique Louwagie a interrogé le Ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll, cet après-midi lors des questions au gouvernement, sur les modalités d'aide PAC, dont les déclarations ont été reportées du 15 mai au 9 juin prochain, soulignant davantage de complexité pour les exploitants agricoles; notamment pour les exploitations qui comprennent des haies, et aussi avec des interrogations techniques qui perdurent sur des textes comme sur les Gaec ou les fermages.

La parlementaire ornaise a souligné l'angoisse des territoires ruraux, et réclamé un cadre clair, précis, applicable à toutes les déclarations PAC avant le 27 avril.

Pouvez-vous rendre la réglementation plus simple, plus souple, pour la rendre plus intelligente et acceptable ?

Véronique Louwagie