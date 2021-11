La Métropole terrain d'expérimentation pour lier services et industries

C'est le maire de Rouen et premier vice-président de la Métropole Yvon Robert qui a présenté cette démarche aux membre de la Commission Nationale des Services.

Le but : créer un lien entre industrie et services. Autrement dit, s'appuyer sur les innovations dans le secteur tertiaire pour les mettre au service des industries. L'expérimentation menée à Rouen doit permettre de développer les interactions entre ces services et ces industries, en aidant notamment les start-up à accéder aux décideurs industriels.

La Métropole fait partie des quatre territoires expérimentaux avec les villes de Marseille, Nancy et Amiens.