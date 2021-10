Le Caire (AFP). Egypte: prison à vie pour le chef des Frères musulmans

Un tribunal égyptien a condamné samedi le guide suprême des Frères musulmans, Mohamed Badie, à la prison à perpétuité, et confirmé la peine de mort pour quatre de ses co-accusés dans un procès pour meurtre de manifestants. Le 30 juin 2013, en marge des rassemblements monstres qui ont conduit l'armée à destituer le président islamiste Mohamed Morsi, des anti-Morsi avaient tenté d'investir les locaux de sa confrérie des Frères musulmans au Caire, et douze d'entre eux avaient été tués dans des heurts avec des partisans du président. Samedi, un tribunal criminel du Caire a confirmé quatre peines de morts prononcées le 7 décembre, dont deux par contumace, a constaté un journaliste de l'AFP. La cour a également condamné à la prison à vie 14 personnes, dont trois par contumace. Outre M. Badie, plusieurs hauts dirigeants des Frères musulmans, son adjoint Khairat al-Chater et l'ex-président du Parlement Saad al-Katatni, qui sont déjà derrière les barreaux, ont été condamné à perpétuité. Reconnus coupable de "meurtre", "d'incitation au meurtre" ou de "possession d'armes à feu et de munitions", les condamnés peuvent faire appel. A l'annonce du verdict, les accusés présents au tribunal ont scandé "à bas le pouvoir militaire". M. Badie a déjà été condamné à mort dans un autre procès pour violences, mais il est en train d'être rejugé dans cette affaire. Il a également été condamné trois fois à la prison à perpétuité dans d'autres procès. Depuis que l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sissi a évincé M. Morsi le 3 juillet 2013, les autorités ont lancé une sanglante répression contre ses partisans, faisant au moins 1.400 morts. La confrérie des Frères musulmans a été déclarée "organisation terroriste" par les autorités en décembre. Et le pouvoir est accusé d'instrumentaliser la justice dans sa répression, alors que des centaines de partisans de M. Morsi ont été condamnés à mort dans des procès de masse expédiés en quelques minutes, tandis que 15.000 autres ont été arrêtés.

