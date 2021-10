Décès sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville : Décision de la justice le 18 mars

La cour d'appel de Caen a repoussé au 18 mars l'annonce de sa décision concernant Bouygues et un sous-traitant, Tissot, condamnés en première instance pour le décès d'un soudeur âgé de 37 ans en 2011 sur le chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville.

La passerelle sur laquelle il se trouvait avait été heurtée et décrochée par le chargement d'une grue.

En première instance Bouygues TP avait été condamnée à 75.000 euros d'amende, et Tissot à 35.000 euros et 306 000 euros de dommages et intérêts à la famille de la victime. Le grutier de 39 ans avait écopé de trois mois de prison ferme mais n’avait pas fait appel.

Lors d'une expertise des passerelles, 26 irrégularités avaient été relevées.

La société EDF, maître-d'oeuvre du chantier, n'est pas poursuivie dans ce dossier.