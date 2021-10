Paris (France) (AFP). Ligue des champions: succès de Barcelone et de la Juventus en 8e aller

Le FC Barcelone, avec un Lionel Messi pour une fois animateur et à l'origine des deux buts, a fait un pas important vers les quarts de finale de la Ligue des champions après sa victoire 2-1 à Manchester City, la Juventus Turin s'imposant sur le même score devant Dortmund. A Manchester, le Barça a largement dominé la rencontre au cours de laquelle les Citizens ont été réduits à dix après l'exclusion de Gaël Clichy pour deux cartons jaunes (74e). Les Catalans ont marqué par Luis Suarez après une passe de Messi contrée dans la surface par un défenseur de City (16e) et à l'issue d'un festival du même Messi dans la surface pour le second but (30e). Sergio Agüero, qui a réduit le score pour les Citizens (69e), a inscrit son 6e but en C1 cette saison pour donner un mince espoir aux siens. Par deux fois, Messi a eu l'occasion de rejoindre Raul comme meilleur buteur en compétitions européennes de club avec 77 buts. Mais une première fois son tir contré a été sorti d'une claquette par le gardien Joe Hart au-dessus de la transversale (77e). Puis, dans le temps additionnel, il s'est fait justice lui-même après avoir été fauché dans la surface. Mais le penalty, tiré à mi-hauteur, a été repoussé par Hart et sa reprise de la tête passait à côté. A Turin, la Juventus a également fait la différence assez rapidement avec des buts de Carlos Tevez (13e) et d'Alvaro Morata (42e). Marco Reus a marqué pour les Allemands (18e). Les 8e de finale retour s'annoncent d'ores et déjà très spectaculaires le 18 mars à Dortmund et au Camp Nou de Barcelone. Les deux derniers 8e de finale aller opposeront mercredi le Bayer Leverkusen à l'Atletico Madrid, et Arsenal à Monaco. 8e de finale aller: Joués mardi Manchester City (ENG) - Barcelone (ESP) 1-2 Buts: Manchester City: Agüero (69) FC Barcelone: Suarez (16, 30) Juventus Turin (ITA) - Borussia Dortmund (GER) 2-1 Buts Juventus: Tevez (13), Álvaro Morata (42) Dortmund: Reus (18)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire