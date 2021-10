Paris (AFP). Passeports confisqués pour six Français prêts à partir pour la Syrie, une première

Six Français, dont le départ vers la Syrie apparaissait imminent, ont été privés de leurs passeports, une première depuis le vote en novembre de ce dispositif dans la loi antiterroriste, a-t-on appris lundi de source proche du dossier. Les passeports de ces six hommes majeurs, ainsi que leurs cartes d'identité, ont été confisqués pour une durée de six mois renouvelables, selon cette source, confirmant une information de RTL. Ces six Français, dont les services de renseignement avaient estimé qu'ils allaient "de façon imminente" se rendre en Syrie, se sont vu remettre un récépissé en échange de leurs papiers d'identité. Cette disposition, l'interdiction administrative de sortie de terriroire, est inscrite dans la loi antiterroriste votée en novembre, dont l'un des objectifs est de freiner les départs en Syrie. Elle n'avait toutefois pas encore été appliquée. Outre ces six premières interdictions, "une quarantaine de dossiers sont actuellement en cours d'instruction", a précisé cette source. Interrogé sur ces premières interdictions administratives de sortie de territoire lors de sa visite au Salon de l'Agriculture lundi matin, le Premier ministre, Manuel Valls, a prévenu: "il y en aura d'autres".

