Paris (AFP). Ligue 1: Lyon redevient leader, Guingamp prépare mal Kiev

Lyon, vainqueur de Nantes (1-0) grâce à Nabil Fekir, a repris dimanche sa place de leader, dérobée samedi par le Paris SG dans une 26e journée de L1 palpitante, tandis que Guingamp, vaincu 2 à 0 par Montpellier, a mal préparé son déplacement à Kiev jeudi en Europa League. Lyon est sûr de rester leader à l'issue de cette journée. Les hommes d'Hubert Fournier ont 54 points, soit deux de mieux que le Paris SG (52), vainqueur de Toulouse samedi (3-1), et cinq de plus que Marseille (49), qui se déplace à Saint-Étienne dimanche soir (21h00). L'OL a donc retrouvé Alexandre Lacazette, titulaire pour son retour de blessure et qui a joué une grosse heure. Mais le meilleur buteur de L1 (21 réalisations) n'a pas marqué. C'est Fekir qui s'en est chargé, avec son 9e but en L1 cette saison (il peut aussi s'enorgueillir de 6 passes décisives). A noter que Maxime Gonalons a manqué son penalty dans les arrêts de jeu. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la première fois de la saison que le PSG a pris la tête le temps du soirée, avant de régresser le lendemain. C'est déjà arrivé le 6 décembre, avant que Marseille ne reprenne son fauteuil de leader le dimanche 7. - Guingamp, la tête à Kiev - Un peu plus tôt dans l'après-midi, sur une pelouse du Roudourou indigne de la L1, l'En-Avant Guingamp, qui avait peut-être déjà la tête tournée vers l'Ukraine, a succombé à deux buts de Morgan Sanson et Kévin Bérigaud. L'addition aurait pu être plus lourde, si la transversale n'avait renvoyé le penalty de Djamel Bakar en toute fin de match. C'est un petit coup d'arrêt pour des Bretons, qui n'avaient plus perdu depuis le 18 janvier et un déplacement à Marseille (2-1). Les hommes de Jocelyn Gourvennec doivent désormais se remobiliser pour le match qui les attend à Kiev (entre 2 et 4 degrés selon les prévisions) contre le Dynamo, battu 2 à 1 en 16e de finale aller. Dans le bas du classement, la lutte pour le maintien fait rage. Metz, dernier, est allé chercher un précieux nul à Reims (0-0). Et voilà les Lorrains d'Albert Cartier à égalité de points (22) avec le 19e, Lens, qui a fait une très mauvaise opération en explosant à Caen (4-1) samedi soir. Les Nordistes ne doivent qu'à leur différence de buts (-13 contre -17 pour Metz) de rester avant-derniers. Des tracas disciplinaires vont maintenant s'inviter à Lens: ses supporteurs ont totalement dérapé à Caen, provoquant une interruption de match d'un quart d'heure samedi soir. Résultats de la 26e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Monaco 0 - 1 samedi Paris SG - Toulouse 3 - 1 Rennes - Bordeaux 1 - 1

