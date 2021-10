Fusion : le retour du "grand Cherbourg" ?

L'idée d'optimiser les territoires pour être plus forts n'est pas nouvelle, et elle revient sur le devant de la scène avec la fusion des deux Normandies.

Benoît Arrivé, président de la Communauté Urbaine de Cherbourg, annonçait en septembre dernier qu'il allait militer pour la création d'un "grand Cotentin", "de la Hague à Carentan". Une zone de près de 200.000 habitants, pour peser dans la Normandie de 2016 face à Caen, Rouen, Le Havre.

Cependant, lors de ses voeux à la population, vendredi 30 janvier, le président de l'agglomération a évoqué une autre idée : celle de créer une "commune nouvelle". La loi a récemment simplifié cette procédure qui consiste à associer plusieurs communes pour n'en former qu'une seule, dirigée par un maire délégué. "Cette évolution, c'est notre avenir" a clairement déclaré Benoît Arrivé, soutenu par Geneviève Gosselin la députée et Jean-Michel Houllegatte, maire de Cherbourg.

Echec en 1999

Fusionner Cherbourg-Octeville, Tourlaville, La Glacerie, Equeurdreville et Querqueville ? Une idée qui rappelle celle du grand Cherbourg. En 1999, seuls les habitants de Cherbourg et Octeville avaient voté pour la fusion, lors d'un référundum.

Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur et artisan de la fusion de Cherbourg et Octeville, a dit lors des voeux sa "disponibilité" pour travailler à ce sujet aux côtés des parlementaires et élus de la CUC.

La première "commune nouvelle" de Basse-Normandie, celle de Tinchebray-Bocage, a été officialisée dans l'Orne, le 1er janvier 2015.