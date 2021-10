Bernard Cazeneuve : "une période dense en émotion et bouleversante"

C'est chaque année le même scénario depuis qu'il est entré au gouvernement : Bernard Cazeneuve, ancien député-maire de Cherbourg, tient à participer aux voeux de la communs du maire Jean-Michel Houllegatte, de la députée Geneviève Gosselin-Fleury et du président de l'agglomération Benoît Arrivé. Le ministre de l'Intérieur a pris un bain de foule, vendredi 30 janvier, à la Cité de la Mer. Une bise par là, un petit mot d'attention par ici... Avec cette année, l'envie de partager ce qu'il a vécu depuis l'attentat commis à Charlie Hebdo, le 7 janvier.

Pendant une vingtaine de minutes, l'ancien maire de Cherbourg a évoqué les dossiers locaux, notamment la réforme territoriale, mais également son avenir politique, réaffirmant qu'il ne briguerait plus de mandat local. Mais le terrorisme et les attentats ont été au coeur de la prise de parole du ministre. "Je suis venu vous dire que le risque est encore immense, et qu'il est devant nous" insiste Bernard Cazeneuve, qui a raconté avec émotion sa version des faits :

Discours de Bernard Cazeneuve Impossible de lire le son.

"Il n'y a pas à faire de concessions sur nos valeurs. La République n'a pas à avoir honte d'elle-même, de ses principes" a poursuivi le ministre de l'Intérieur, intraitable sur "les petites haines" du monde numérique. "Twitter, c'est la petite phrase en 140 signes au service des idées courtes" note Bernard Cazeneuve, pour qui "il n'est pas possible que l'on puisse avoir peur parce que l'on est juif. Je pense aussi à tous les musulmans qui se sont sentis blessés..." :

Discours de Bernard Cazeneuve Impossible de lire le son.

Bernard Cazeneuve a enfin salué la mobilisation du 11 janvier, partout en France et à Cherbourg. "On m'a tenu au courant par SMS des 25.000 personnes dans la rue... Cela m'a beaucoup ému. Cette période est très dense en émotions et bouleversante en émotions".

Le ministre devrait être de retour dans la Manche avant le mois de mars.