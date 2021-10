L'équipe de "Papa ou maman" à Rouen

Ce mercredi 28 janvier, la salle 10 du cinéma Gaumont de Grand-Quevilly est comble. Tous attendent avec impatience de découvrir le dernier film de Martin Bourboulon "Papa ou maman". L'équipe du film arrive, ovationnée par le public. Une petite déception subsiste, Marina Foïs, actrice vedette et ancienne des "Robin des bois", est absente. "Souffrante", d'après le réalisateur et les deux scénaristes.

Martin Bourboulon, le réalisateur était présent aux côtés d'Alexandre de la Pattelière et de Matthieu Laporte, tous deux scénaristes sur le long-métrage. "Le tournage de Papa ou maman a été une très belle aventure collective", a raconté le réalisateur, avant de préciser qu'une grande partie du tournage avait eu lieu en Normandie, à Pourville-sur-Mer.

Après cette courte présentation du film, l'équipe s'est dirigée vers la rive droite, où elle était attendue aux Pathé Docks 76 pour un débat, après la séance de 20h30.

L'histoire

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir la garde des enfants.

Martin Bourboulon signe là un film hilarant et très bien construit. Hilare du début à la fin, le public du Gaumont de Grand-Quevilly a semblé mordre à l'hameçon dès les premières minutes. Marina Foïs et Laurent Lafitte, de la comédie française, rentrent à merveille dans la peau de ces parents en guerre.

Un film à découvrir en salles dès le mercredi 4 février.