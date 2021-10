Le club de karting K61 récompensé par la Fédération Internationale

Ce dernier vient de participer à la cérémonie de remise des prix de la CIK-FIA à Milan pour recevoir le Trophée du Meilleur Événement de la saison 2014.

Selon Kees Van de Grint, le vice-président de la CIK-FIA, "le point culminant de l'année de karting aura été le Championnat du Monde à Aunay-les-Bois. Non seulement parce que deux Champions du Monde très talentueux ont été couronnés, mais aussi parce que nous avons vécu un grand événement sportif et humain. La présence de nombreux spectateurs et de médias généralistes me conforte dans l'idée que nous avons fait un bon choix en venant en Normandie. Grâce à Claude Gripon et son équipe, la compétition d'Aunay-les-Bois est devenu une véritable classique. K61 est d'ailleurs le vainqueur tout désigné du prix du Meilleur Événement de l'année 2014."

Pour Nicolas Deschaux, Président de la FFSA : "J'ai constaté tous les efforts fournis par les organisateurs d'un très beau week-end de karting, fruit d'un immense travail porté en grande partie par le bénévolat. Socle de notre sport, il permet d'aboutir à de grandes choses comme nous l'a démontré cette compétition de très haut niveau sur nos terres".

Claude Gripon admet : "je ne m'attendais pas à une telle reconnaissance, à Milan, j'ai eu du mal à réaliser que je me retrouvais sur la scène pour recevoir un trophée devant le gratin du Karting mondial. Je partage cette récompense avec toute l'équipe de K61 : tous les bénévoles du club peuvent être fiers et je les remercie très sincèrement pour leur dévouement; nous avons encore la tête dans les étoiles après le Mondial 2014, mais je sens bien que personne autour de moi ne souhaite en rester là. Il n'est pas impossible que nous postulions à nouveau dans quelques temps pour une grande organisation internationale..."